Спорткомплекс РАНХиГС появится на месте долгостроя на западе Москвы

«В ФОКе обустроят спортивные залы и бассейн с водолечением. Сейчас застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на строительство», - подчеркнул он.

Возведение объекта на этой территории началось в 2004 году. Но спустя восемь лет строительство приостановили на этапе монтажа каркаса здания. Объект вошел в перечень долгостроев, его демонтировали и приняли решение возвести на этом месте спорткомплекс.

С 2011 года в Москве удалось решить проблемы с 655 долгостроями. В работе сейчас остались еще 204 стройки.