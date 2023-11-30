30 ноября 2023, 12:11

Спорткомплекс РАНХиГС появится на месте долгостроя на западе Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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На западе Москвы на проспекте Вернандского вместо долгостроя возведут физкультурно-оздоровительный комплекс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Площадь здания составит около 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В ФОКе обустроят спортивные залы и бассейн с водолечением. Сейчас застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на строительство», - подчеркнул он.

Возведение объекта на этой территории началось в 2004 году. Но спустя восемь лет строительство приостановили на этапе монтажа каркаса здания. Объект вошел в перечень долгостроев, его демонтировали и приняли решение возвести на этом месте спорткомплекс.

С 2011 года в Москве удалось решить проблемы с 655 долгостроями. В работе сейчас остались еще 204 стройки.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
30 ноября 2023, 14:13
Прием заявок на бракосочетание в «Новых адресах счастья» открыли в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московских ЗАГСах стартовал прием заявок на регистрацию брака на площадках проекта «Новые адреса счастья» в 2024 году. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На 2024 год уже открыто более девяти тысяч слотов времени. При формировании удобного расписания дат учли свыше 80% пожеланий молодоженов», - подчеркнула она.

Ракова добавила, что свыше тысячи обращений поступило о регистрации брака в усадьбах, особняках, башнях Москва-Сити, на стадионах, в воздухе, на воде и под землей. Например, в особняке Спиридонова по многочисленным просьбам пар увеличили число доступных мест на четверть.

Кроме этого, самой популярной датой для регистрации свадьбы в 2024 году стало 24 апреля.

Всего с 2019 года на площадках проекта заключили брак около 48 тысяч пар. Выбрать необычное место для росписи можно на платформе.

Свадьбы Москва 2023 Анастасия Ракова
30 ноября 2023, 12:57
Три новых трендбука стали доступны для московских предпринимателей в сфере моды
Сайт мэра и правительства Москвы
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На московской онлайн-платформе «Центр материалов» опубликовали в помощь предпринимателям три новых трендбука, посвященных последним тенденциям моды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Издания пополнили коллекцию, которая будет состоять из восьми сборников. Первые три из них опубликовали в августе, а оставшиеся два появятся на платформе до конца года», - добавили в администрации города.

Один из трендбуков посвящен тканям, второй - работе с упаковкой, третий - анализу развития идей в индустрии моды. Благодаря ним предприниматели узнают о том, что влияет на решения актуальных брендов при выборе материалов, силуэтов и фурнитуры, а также о прогнозах использования тканей в мужской, женской и детской моде до 2025 года. Таким образом они смогут просчитать все риски уже на стадии разработки своих проектов.

Трендбуки бесплатные, их можно скачать на сайте.

Известно, что суммарный оборот профильных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в индустрии моды, превышает 150 миллиардов в год.

И этот показатель растет.

Мода Бизнес Москва 2023
30 ноября 2023, 12:41
Участниками чемпионата «Технолидеры Москвы» стали 90 команд со всей России
Сайт мэра и правительства Москвы
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В рамках чемпионата для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий «Технолидеры Москвы» более 90 команд-финалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и других российских городов представят свои инновационные разработки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В этом году на конкурс представили так много по-настоящему инновационных проектов, что мы решили пригласить к участию дополнительно 10 команд. В итоге их будет 90», - рассказала заммэра.

Финал чемпионата состоится 2 декабря в центре «Цифровое деловое пространство» на Покровке, 47. Помимо соревновательной части участников и гостей будет ожидать насыщенная образовательная программа, включающая лекции, мастер-классы и встречи с действующими предпринимателями. Они пройдут с 10:00 до 18:00. Завершится день церемонией вручения наград лучшим участникам в большом зале.

На участие в конкурсе подали 198 заявок из свыше 20 регионов России. Лучшие из присланных проектов, представленные 49 московскими и 21 региональной командами, продемонстрируют свои идеи в финале. Школьный трек соберет 32 команды молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, среди студентов за победу поборются 38 коллективов от 18 до 23 лет, к ним присоединятся 20 команд-победителей акселератора «Технолидеры Москвы».

Среди инновационных предложений - бытовые и промышленные роботизированные помощники, системы машинного обучения для IT-сферы, зарядные станции на солнечных батареях для электротранспорта и многое другое.

В прошлом году в чемпионате участвовали 68 команд из разных уголков России, 32 из них попали в реестр «Таланты России» и получили гранты для дальнейшего развития своих проектов.

Ранее свыше 25 тысяч волонтеров подали заявки на конкурс «Доброе сердце столицы» в Москве. Больше всего анкет - 286 - отправили в номинации «Я - волонтер».

конкурсы Москва 2023
30 ноября 2023, 12:38
Почти 550 домов по программе реновации расселили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве завершили расселение 548 домов по программе реновации. Ключи от новых квартир получили 116,2 тысячи горожан, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«По поручению мэра Москвы мы наращиваем темп реализации программы реновации. На сегодня переселено 116,2 тысячи москвичей в 280 новостроек», - подчеркнул он.

Больше всего домов расселили на востоке столицы (80), на втором месте запад - 72 жилых здания, и замкнул тройку лидеров юго-восток города - 69 пятиэтажек.

Также из переселенных домов уже снесли 313. На их месте появятся новые, с просторными квартирами и благоустроенными территориями.

В Москве программу реновации реализуют с 2017 года. В конце ноября в нее включили еще одну площадку в районе Кунцево. Там возведут 95,4 тысячи квадратных метров жилья для 3,5 тысячи человек.

Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев

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