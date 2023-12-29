Спорткомплекс «Ника» ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы

«В комплексе общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров оборудован игровой зал для проведения занятий и соревнований по волейболу со специализированным амортизационным напольным покрытием, снижающим нагрузку на позвоночник во время прыжков, а также зрительскими трибунами на 300 мест», - уточнил он.

Слободчиков добавил, что в комплексе открыли 25-метровый бассейн и тренажерный зал. Также в здании оборудовали конференц-зал, тренерские, комнаты для инвентаря, раздевалки, блок административных помещений, медпункт и кафе. На территории создали безбарьерную среду с пандусами и системами звуковой, визуальной и тактильной информации.

Фасад комплекса облицевали алюминиевыми панелями природных оттенков и установили витражное остекление. Кроме того, рабочие благоустроили пространство вокруг комплекса. Они оборудовали проезды, тротуары и парковки, установили ограждение и освещение, разместили малые архитектурные формы, разбили газоны и высадили кустарники.

Ранее москвичам рассказали, что в ТиНАО возведут Центр сборных команд Российской Федерации Баскетбола. Его фасад оформят в виде баскетбольной корзины.