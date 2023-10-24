​Спортивный бульвар обустроили на берегу Москва-реки на юге столицы

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Инвестиции в рекреационно-оздоровительное пространство составили 180 миллионов рублей. На бульваре появились различные спортивные объекты, такие как скалодром, роллердром, поле для стритбола, воркаут-площадка, а также многофункциональное поле, которое может превращаться в каток зимой.

«В конце сентября завершилось благоустройство территории, прилегающей к флагманскому зданию проекта, в том числе спортивного бульвара», - рассказал Кузнецов.

Бульвар благоустроили на территории корпуса № 4 жилого комплекса, который скоро введут в эксплуатацию. Городской квартал «Ривер Парк Коломенское» расположен в районе Нагатинский Затон на берегу Москвы-реки и имеет площадь 29 гектаров.

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