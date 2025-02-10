10 февраля 2025, 15:22

Спектакли о Великой Отечественной войне представят в Малом театре к 80-летию Победы

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Малый театр готовит к 80-летию Победы показ спектаклей на тему Великой Отечественной войны. Это уже полюбившиеся зрителям «Большая тройка (Ялта 45)» и «Летят журавли», премьера по пьесе И. Стаднюка «Белая палатка» и показ дипломного спектакля «Сороковые, роковые…» студентов Щепкинского театрального училища.

О планах Малого театра на юбилейный год Победы рассказал на творческой встрече из цикла «Диалог времен» главный режиссер Алексей Дубровский.

В апреле на Исторической сцене пройдут публичные читки пьес, победивших в драматургическом конкурсе Малого «Мировая - Мировая (1914–1945 годов)». К юбилейной дате в Новом Щепкинском фойе откроется выставка «Малый театр - фронту».

Во время Великой Отечественной войны целую эскадрилью подарил Малый театр нашим войскам, самолеты приобретали на средства, собранные артистами. Обломки одного из них весной прошлого года нашли в Калининградской области.

«Сейчас идут исследования, ищут имена пилотов. Эти обломки прибудут сюда и будут выставлены здесь на этой выставке в память о Победе и об этой эскадрилье», - рассказал главный режиссер Алексей Дубровский.

Очередная встреча в рамках программы «Диалог времен», в которой участвовали студенты и педагоги МГУ, Университета Правительства Москвы, участники «Движения первых», прошла после спектакля «Большая тройка (Ялта-45)». Показ приурочили к 80-летию Ялтинской конференции.

Спектакль, главные роли в котором исполняют народные артисты России Василий Бочкарев, Владимир Носик и Валерий Афанасьев, идет с 2020 года и неизменно собирает полный зал.

Спектакль Театры Великая Отечественная война
10 февраля 2025, 13:13
Итоги фестиваля в честь китайского Нового года подвели в Москве
РИА «Новости»
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Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» привлек порядка 1,5 миллиона человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, ее слова привел mos.ru.

Мероприятия прошли с 28 января по 9 февраля, для горожан и туристов на площадках в разных районах провели сотни мероприятий. Сергунина отметила, что в сравнении с 2024 годом число посетителей выросло вдвое.

«Фестиваль привлек порядка 1,5 миллиона человек. Большой интерес вызвали мастер-классы по созданию драконов из бумаги и каллиграфии, уличные представления, настольные игры, шоу барабанщиков и чайные церемонии», - сказала она.

Жители и гости Москвы приобрели около 50 тысяч порций закусок и горячих угощений, а также порядка 30 тысяч сувениров - от книг о культуре Поднебесной до чайных купажей.

Фестиваль также поддержали свыше 120 московских ресторанов , готовивших китайские блюда по традиционным рецептам. Особенной популярностью у посетителей пользовались национальные десерты.

Китай Москва
09 февраля 2025, 12:19
Собянин рассказал об увеличении количества роботических операций в Москве
Unsplash
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Роботизированная хирургия, при которой обеспечивается ювелирная точность и минимальная травматичность, активно развивается в столице. Число таких операций по сравнению с 2023 годом увеличилось почти в два раза — до 2,2 тысячи, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Роботизированная хирургия, при которой обеспечивается ювелирная точность и минимальная травматичность, активно развивается в столице. Число таких операций по сравнению с 2023 годом увеличилось почти в два раза - до 2,2 тысячи, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что передовые малоинвазивные методы задействуются при выполнении почти 80% хирургических вмешательств в Москве.

«В прошлом году мы приобрели семь новых робот-ассистированных систем для ведущих клиник города», - добавил градоначальник.

Чаще всего роботизированные операции врачи проводят пациентам с онкологическими заболеваниями, объяснил он. По словам Собянина, в прежние времена для замены сердечного клапана требовалось серьезное хирургическое вмешательство с последующим долгим восстановлением, однако теперь такие операции делают через небольшие разрезы. В этих случаях восстановление происходит гораздо быстрее.

Ранее мэр Москвы открыл три станции метро на Троицкой линии. Линию запустили в два этапа: осенью заработали четыре станции, а еще три - зимой.

Медицина Сергей Собянин Москва
08 февраля 2025, 23:44
В Московском метрополитене началось обучение 12 собак-проводников
РИА «Новости»
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В Московском метрополитене началось обучение собак-проводников. На данном этапе в программе участвую 12 собак, всего в 2025 году планирую подготовить 40 помощников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его процитировали на официальном сайте столичного градоначальника.

«Сейчас к занятиям приступили первые 12 животных, которые в будущем станут помогать незрячим и слабовидящим пассажирам безопасно совершать поездки», - сообщил чиновник.

На занятиях собак обучат проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать упавшие вещи, а также не реагировать на внешние раздражители. На роль помощников больше всего подходят собаки пород лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточноевропейская овчарка.

Собаке-поводырю в Самаре выдали студенческий билет , так как его хозяева - студенты-третьекурсники. Снежок на парах спит под партой, его обожает весь вуз.

Собаки Животные Максим Ликсутов Москва
31 января 2025, 10:04
Москвичам рассказали, когда в столицу вернется снег
РИА «Новости»
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На следующей неделе в Москву может вернуться снег. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что существенных осадков при этом не ожидается и из-за повышенного давления их можно назвать «снежком».

По прогнозу, температура воздуха в Москве может опуститься ниже нуля в начале месяца, а с 3 февраля - и до -5 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что на следующей неделе в городе ожидается похолодание и снег.

Соответствующий прогноз ранее дал и синоптик Александр Шувалов. По его словам, в первые дни февраля в столице будет зимняя погода. Месяц начнется со снегопада и небольших морозов.

Высота снежного покрова в Москве и некоторых районах Подмосковья достигнет пять-десять сантиметров, а столбики термометра могут опуститься до -7 градусов.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Снегопад Погода в Москве Москва

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