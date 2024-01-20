Специальный подарок для Татьян подготовили в усадьбе Деда Мороза в Москве

«Московская усадьба Деда Мороза делает в честь Татьяниного дня впервые. Экскурсия подарит им незабываемое путешествие в мир волшебства и сказок», - заявили в усадьбе.

Для участниц акции свои двери распахнут три сказочных терема - «Терем Деда Мороза», «Терем Снегурочки» и «Терем творчества». Гостей ждут фантастические артефакты, масса интересных головоломок и заданий, которые подарят им незабываемые эмоции. Они встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой Ягой.

Кроме того, желающие отправятся в «Путешествие по сказочной тропе», где они смогут посидеть в кресле волшебника из Изумрудного города, отправиться с Золушкой на бал, познакомиться сразу с 12 месяцами и сделать незабываемые фотографии на память.

Акция продлится в течение 25 января, с 9:00 до 20:00. На кассе Татьянам необходимо предъявить паспорт или любой другой удостоверяющий личность документ.