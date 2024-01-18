18 января 2024, 15:09

Специалисты заменили 70 задвижек на московском водопроводе за год

РИА «Новости»
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АО «Мосводоканал» заменил 70 задвижек большого диаметра на московском водопроводе в 2023 году. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

В комплексе городского хозяйства Москвы пояснили, что задвижки помогают распределять потоки по направлениям, регулировать давление и контролировать расход ресурсов. Как правило, ее диаметр составляет 600–1400 миллиметров, а масса может доходить до трех тонн.

Сотрудники Мосводоканала проводят плановые проверки состояния трубопроводов и запорной арматуры, так как выход оборудования из строя может повлечь за собой потери воды и серьезные повреждения на сети.

При замене задвижек полностью перекрывают участок трубопровода, разбирают узел и ставят новые детали, а после вновь запускают воду. Этот процесс занимает не более трех дней, при этом потребителей не отключают от снабжения.

Всего на магистралях в Москве установлено более пяти тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры. Программу по ее плановой замене практически завершили.

Ранее в Москве за 2023 год обновили более 10 коммуникационных коллекторов.

Москва
18 января 2024, 13:45
Собянин сообщил о скором открытии спорткомплекса на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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На Алтуфьевском шоссе в Москве готовится к открытию новый спортивный комплекс «Баланс». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Объект готов принять 1130 человек в сутки. Планируются занятия по плаванию, аквааэробике, фитнесу и общефизической подготовке», - уточнил он.

По словам мэра, объект возвели на месте заброшенного котлована по просьбе жителей района Бибирево. В двухэтажном здании площадью свыше 4,2 тысячи квадратных метров оборудовали бассейны для обучения детей и для оздоровительного плавания, тренажерный зал, буфет и другие помещения.

Кроме того, территорию вокруг спорткомплекса благоустроили, а рядом с ним появилась парковка. Объект также оборудовали всем необходимым для посещения его маломобильными горожанами.

Собянин добавил, что с 2011 года в столице возвели более 200 спортивных объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 13.

Меньше месяца назад на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию спорткомплекс «Ника».

Сергей Собянин Москва
18 января 2024, 11:54
Дом по реновации на 116 квартир возвели на юге Москвы
Freepik
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Жилой дом по программе реновации возвели в районе Царицыно в Москве. Новостройка на 116 квартир расположилась рядом со станцией метро «Кантемировская», рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание с подземной стоянкой на 36 парковочных мест появилось по адресу: Пролетарский проспект, дом 14а. В односекционном доме обустроили 18 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир, две из которых оборудовали для маломобильных граждан.

«Новостройку возвели по индивидуальному проекту всего в двух минутах ходьбы от станции метро „Кантемировская“», - сообщил Загрутдинов.

На первом этаже дома откроют магазины, кафе, салоны красоты и другие коммерческие объекты. Во дворе оборудовали две детские игровые зоны с современными качелями и горками, спортивную площадку и пространство для отдыха.

Первый этап реновации уже завершили в 41 районе Москвы.

Строительство Реновация в Москве Москва
17 января 2024, 20:03
Дом по реновации построят в Хорошево-Мневниках в Москве
Freepik
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Дом площадью порядка 54,3 тысячи квадратных метров построят по программе реновации в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы. Необходимые для этого документы уже подготовили, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Дом на участке площадью 1,6 гектара построят по индивидуальному проекту с учетом современных требований к комфорту и качеству жилья», - отметила она.

Жилое здание возведут на проспекте Маршала Жукова, земельный участок 6. Председатель Москомархитектуры подчеркнула, что придворовую территорию здания благоустроят, а также оборудуют игровые площадки и места для отдыха постояльцев дома.

За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» и национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства в мегаполисе увеличился в два раза - с трех миллионов квадратных метров до пяти–семи миллионов в год.

Ранее дом по реновации достроили в районе Кузьминки в Москве.

Строительство Реновация в Москве Москва
17 января 2024, 18:14
Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве
Global Look Press
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Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада 18–19 января. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», - добавил он.

По словам заммэра, в Москве ожидаются снег, метель и порывы ветра до 21 метра в секунду. На дорогах может образоваться снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января составит до 12 сантиметров.

В связи с непогодой коммунальщики будут проводить непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Они организуют работы по механизированному прометанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, а также обработают дороги против гололеда. Особое внимание уделят пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и объектам социальной сферы.

Кроме того, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в Новой Москве будут дежурить тягачи. По окончании снегопада коммунальщики проведут очистку крыш зданий.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила о резких колебаниях температуры в Москве в ближайшие дни.

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада 18–19 января. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Снегопад Погода в Москве Петр Бирюков Москва

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