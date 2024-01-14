Спасатели вытащили из машины мужчину, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы

В московской подземке в наступившем году подготовят еще 50 собак-проводников. Всего в метрополитене 350 четвероногих помощников незрячих пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В 2024 году мы продолжим обучать собак-проводников в метро, чтобы животные могли уверенно помогать хозяевам на станциях, в вагонах поездов и на эскалаторах», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, метрополитен на протяжении 10 лет помогает Российской школе подготовки собак-проводников ВОС тренировать животных, которые в перспективе будут сопровождать слабовидящих и незрячих пассажиров.

Ликсутов добавил, что несколько занятий уходит на то, чтобы собаки привыкли к шуму и толпе людей. Их обучают ориентированию в подземке и проходу через турникеты. Животных тренируют спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать хозяину упавшие предметы.

В прошлом году в московском метро провели экскурсию для незрячих и слабовидящих людей. Гости послушали описания станций, прикоснулись к скульптурам на «Площади Революции» и витражам на «Новослободской».