27 июня 2024, 13:13

Спасатели выпустили предупреждение из-за надвигающейся на Москву жары

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В столице выпустили штормовое предупреждение об опасном погодном явлении. В ближайшие три дня воздух прогреется до +32 градусов, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

Днем 28, 29 и 30 июня в городе, по оценкам Росгидромета, ожидается сильная жара +30…+32 градуса. Москвичам посоветовали надеть светлую одежду и головные уборы, пить больше воды, исключить обращение с открытым огнем, избегать перегрева.

Жаркая погода установится в субботу, когда северный ветер сменится западным и юго-западным, и сохранится вплоть до середины следующей недели, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его прогнозу, столбик термометра поднимется до +30 градусов, возможны кратковременные дожди.

Спасатели МЧС РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
27 июня 2024, 14:13
Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома
Читайте нас в: Google Новости
Благодаря программе комплексного развития территорий в Красносельском и Басманном районах реорганизуют два неэффективно используемых участка земли и построят новые жилые дома. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка в центре столицы, на Леснорядской улице и в Посланникове переулке, общей площадью 1,51 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство современных жилых домов для целей программы реновации», - сказал он.

Ефимов заявил, что вложения в реорганизацию площадки составят 9,8 миллиарда рублей. Благодаря проекту в Красносельском и Басманном районах создадут почти 180 рабочих мест. Проект решения опубликовали на сайте правительства Москвы.

До сих пор на этих участках стояли магазины, автосервис и другие объекты. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что вместо них возведут почти 50 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации , и места предоставления коммунальных услуг, а также благоустроят территорию.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что сочетание программ комплексного развития территорий и реновации ускорит строительство, а вовлечение неэффективно используемых участков позволит обновить городскую среду локально, не вмешиваясь в окружающую застройку. По его словам, по уже утвержденным проектам такое жилье возведут в девяти административных округах.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
26 июня 2024, 14:11
Ефимов: в Коммунарке выделили участки для общественно-деловых комплексов
Читайте нас в: Google Новости
В Коммунарке выделили три земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов.  Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров», - подчеркнул он.

Размер инвестиций составит около 25 миллиардов рублей. По словам заммэра, сегодня этот район представляет собой современный комплекс с жилыми домами, социальными объектами и коммерческой недвижимостью. Также он отличается развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Так как участки предоставили в рамках реализации проекта масштабных инвестиционных проектов, инвесторы и застройщики получат землю без проведения торгов. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, с ними заключены договоры аренды земельных участков общей площадью почти 3,7 гектара.

«Общественно-деловые комплексы должны быть построены в течение пяти лет. В зданиях могут разместиться офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины», - отметил он.

Ранее Ефимов рассказал о планах реорганизации неэффективно используемых участков на юге столицы.

Инвестиции Строительство Недвижимость Москва
25 июня 2024, 14:10
Ефимов: Костромскую улицу и Юрловский проезд соединят путепроводом
Читайте нас в: Google Новости
Новый путепровод соединит районы Бибирево и Алтуфьевский с Отрадным на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход», - уточнил он.

По его словам, строители уже начали подготовительные работы и возведение подпорных стен. Окончание строительства запланировали на 2026 год.

Путепровод протянут над железнодорожной веткой. Введение сооружения в эксплуатацию позволит улучшить транспортное сообщение в Отрадном, Бибиреве и Алтуфьевском районе.

«В рамках работ реконструируют Юрловский проезд, Казеевский переулок и улицы Костромская и Римского-Корсакова», - подчеркнул руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта переложат инженерные коммуникации, сделают заездные карманы для общественного транспорта и построят подземный пешеходный переход в створе дома 15Б, строение 3 по улице Римского-Корсакова.

Ранее Ефимов сообщил, что рядом с деревней Марьино в ТиНАО возведут образовательный комплекс с робоклассом и IT-полигоном. Он будет рассчитан на 1050 мест.

Строительство Дороги Москва
25 июня 2024, 10:10
Ефимов: инвесторы поучаствуют в торгах на право развития трех территорий в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Москва на постоянной основе проводит торги для организаций, которые готовы участвовать в реорганизации бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Сейчас на аукционы выставили права на реализацию трех проектов редевелопмента площадью более 10 гектаров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Система комплексного развития территорий (КРТ) реализовывает большие девелоперские проекты. Это способствует преображению районов Москвы, в столице строят важные для развития жителей объекты. В этой деятельности принимают участие город, собственники недвижимости в границах проектов КРТ и инвесторы, которых определяют результаты торгов.

«Сейчас на аукционы выставлены права на реорганизацию участков бывшей промзоны „Карачарово“, а также двух неэффективно используемых территорий. Площадки расположены в районах Нижегородский, Бескудниковский и Восточное Дегунино», - заявил Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы выведут там более 250 тысяч квадратных метров недвижимости. После реализации проектов откроют около 6,1 тысячи рабочих мест. Финансовые вложения в редевелопмент превысят 60 миллиардов рублей.

Из складов в полезные кварталы Сейчас на территории этих участков расположены старые склады, автомобильные стоянки и другие помещения, не приносящие пользы Москве и ее жителям. На месте этих участков поставят современные кварталы с жилыми домами и необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, каждый проект КРТ создавали с учетом специфики городской застройки и нужд района, в котором реализуют проект. Инвесторам в торгах предлагают экономически выгодные решения.

«Так, в ходе редевелопмента трех площадок можно построить 32 тысячи квадратных метров жилья, почти 11 тысяч квадратных метров объектов производственного назначения и около 210 тысяч квадратных метров общественной и коммерческой недвижимости», - отметил Гаман.

Аукционы Строительство Недвижимость Москва

Новости по теме