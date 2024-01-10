10 января 2024, 17:56

Спасатели помогли чайке, примерзшей ко льду на Москве-реке

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Спасатели помогли чайке, которая примерзла ко льду на Москве-реке. Птица оказалась в беде в районе набережной Тараса Шевченко, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

В ведомстве уточнили, что о примерзшей чайке на льду Москвы–реки сообщили сотрудники пожарно-спасательного центра в среду днем.

Дежурный экипаж спасателей на аэролодке «Север» через считанные минуты прибыл к месту. Птицу вызволили из ледяного плена. Как оказалось, у нее было повреждено крыло.

Специалисты привезли чайку на станцию и обратились в благотворительный фонд помощи животным, чтобы птицу передали в заботливые руки.

Ранее в Москве стартовала экоакция «Накорми птицу». Горожане смогут до 31 января присоединиться к ней и принести еду, домик или кормушку для пернатых. Сегодня помощь животным вместе с волонтерами оказывают более 12,8 тысячи человек.

Спасатели Птицы Москва
10 января 2024, 17:58
Москвичам пообещали аномальное потепление ночью
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Аномальное потепление придет в Москву предстоящей ночью. Столбики термометра поднимутся до нулевой отметки, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение ночи будет происходить аномальное повышение температуры, поскольку к Москве приближается циклон, и воздух будет перемещаться с юга», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что температура начнет повышаться вечером и к утру воздух прогреется на 10 градусов: от -10 до 0 градусов.

По словам Вильфанда, к утру четверга ожидается поступление холодных воздушных масс, из-за которых за день температура снизится от 0 до -10…-13 градусов.

Синоптик добавил, что 11 января прогнозируется снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«Это значит метель, ухудшение видимости, снежные заносы и гололедица. Очень сложный день для автотранспорта», - заключил он.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и снега. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 11 января.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
10 января 2024, 17:17
Пассажирка рейса «Уральских авиалиний» родила во время полета
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В самолете, следовавшем рейсом Жуковский — Душанбе, 10 января на свет появилась девочка. Роды у пассажирки приняли бортпроводники, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Это случилось спустя год после аналогичного случая. Тогда 29 декабря 2022 года на рейсе Жуковский - Худжанд появилась на свет малышка Ойшахон», - напомнили представители компании.

В пресс-службе рассказали, что как только лайнер набрал высоту, у одной из пассажирок отошли воды и начались схватки. На крики женщины прибежали бортпроводники, среди которых была бывшая фельдшер. Также на борту оказалась медсестра. Роженицу быстро уложили на ряд из трех кресел и подготовили все необходимое для родов.

По словам старшего бортпроводника, как только начали оказывать помощь, показалась головка, и совсем скоро на свет появился ребенок. О ситуации сразу же сообщили командиру воздушного судна. Однако обошлось без экстренной посадки, так как роды прошли без осложнений. Маму с новорожденной по прилете в аэропорт Душанбе передали врачам скорой.

Тем временем пассажиры на борту собрали для ребенка подарок - 55 тысяч рублей и три тысячи сомони.

Накануне женщина родила девочку в московском метро на станции «Нагатинская». Новорожденная появилась на свет до приезда врачей.

В самолете, следовавшем рейсом Жуковский - Душанбе, 10 января на свет появилась девочка. Роды у пассажирки приняли бортпроводники, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Самолеты Москва
10 января 2024, 16:29
Льет больше часа. Высотку на Кудринской площади в Москве затопило
РИА «Новости»
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В центре Москвы на Кудринской площади затопило высотку. Вода льется по этажам более часа, сообщили жильцы сталинки в Telegram-канале «Реальная жизнь ЦАО|МОСКВА».

«Кудринская площадь дом № 1 подъезд 1. Прорыв. Льет больше часа с 11 этажа. На первом этаже уже более 10 сантиметров воды», - рассказал очевидец.

По его словам, на вызов прибыли слесарь, инженер и сотрудники аварийной службы. Однако они больше часа не могут найти кран на стояке, чтобы перекрыть воду.

«ГБУ „ЭВАЖД“, как можно столько лет управлять домом и не знать его?!» - написал житель дома и опубликовал видеоролик с потопом.

На кадрах видно, как вода хлещет по лестничным пролетам, заливая подъезд дома.

Похожая ситуация с прорывом трубы произошла накануне в Москве в жилом комплексе «Тушино-2018». Несколько домов сильно затопило , жильцы вычерпывали воду ведрами.

ЖКХ Коммунальные аварии Москва
10 января 2024, 16:03
Прокуратура Москвы обжаловала отказ суда арестовать блогера, оскорблявшего девушек
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Симоновская межрайонная прокуратура потребовала, чтобы суд пересмотрел дело блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя. Он проходит по статье об экстремизме за оскорбление девушек славянской внешности, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Прокуратура обжаловала постановление Симоновского райсуда об отказе следствия арестовать 23-летнего блогера. Его освободили 9 января из зала суда.

Прокурор намерен направить материалы дела на новое рассмотрение и добиться отмены свободы для мужчины.

Молодому человеку ранее предъявили обвинение в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Правоохранители установили, что в декабре 2023 года уроженец Таджикистана из-за личной неприязни к русской национальности в соцсети опубликовал видеоролик , который содержит признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности. Его задержали 7 января.

Суд Блогеры Экстремизм Москва

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