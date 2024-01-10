Спасатели помогли чайке, примерзшей ко льду на Москве-реке
Спасатели помогли чайке, которая примерзла ко льду на Москве-реке. Птица оказалась в беде в районе набережной Тараса Шевченко, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
В ведомстве уточнили, что о примерзшей чайке на льду Москвы–реки сообщили сотрудники пожарно-спасательного центра в среду днем.
Дежурный экипаж спасателей на аэролодке «Север» через считанные минуты прибыл к месту. Птицу вызволили из ледяного плена. Как оказалось, у нее было повреждено крыло.
Специалисты привезли чайку на станцию и обратились в благотворительный фонд помощи животным, чтобы птицу передали в заботливые руки.
Ранее в Москве стартовала экоакция «Накорми птицу». Горожане смогут до 31 января присоединиться к ней и принести еду, домик или кормушку для пернатых. Сегодня помощь животным вместе с волонтерами оказывают более 12,8 тысячи человек.