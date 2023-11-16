Современные банкоматы собственной разработки начали поставлять из «Руднево» в Москве

«Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование. Серийный выпуск российских банкоматов начался в индустриальном парке „Руднево“ в мае этого года», - подчеркнул он.

Аппараты на 80% собрали из отечественных деталей и оснастили собственным ПО. В планах - через три года перейти полностью на российские комплектующие.

Сегодня предприятие изготавливает до 15 тысяч банкоматов в год, но в ближайшее время производство увеличат вдвое.

Ранее компания МЛТ из особой экономической зоны «Дубна» получила два патента на технические решения, которые применят для разработанного прибора для клинических лабораторных исследований.