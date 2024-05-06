06 мая 2024, 17:55

Советские кинотеатры Москвы после реконструкции станут центрами притяжения жителей

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Построенные в середине прошлого века московские кинотеатры вместе с реконструкцией переживают второе рождение. Из места просмотра они становятся многофункциональными развлекательными центрами, где можно не только посмотреть фильм, но также послушать лекцию, провести встречу с друзьями в кафе или пройтись по магазинам. Главная цель работ — превратить старые здания в места притяжения жителей.

Новое время требует современного подхода и усовершенствования технологий. В этом обновленным кинотеатрам поможет оператор мобильной связи «Мегафон».

«Бывшие кинотеатры ждет новая жизнь - они, как и прежде, станут точками притяжения для местных жителей, но уже с более современной начинкой, частью которой стала наша телеком-инфраструктура. Мы использовали надежные технические решения, которые помогут москвичам получить максимум удовольствия от отдыха и шопинга», - рассказала пресс-секретарь оператора по Москве и Московской области области Алина Чупанова.

За счет специальной антенной системы в помещениях обновленных кинотеатрах Москвы скорость и покрытие мобильного интернета останутся высокими даже в часы пик.

Уже сейчас мобильная сеть оператора полностью покрывает кинотеатр «Алмаз» на Шаболовке, чья площадь после реконструкции увеличилась в два раза. Такую же технологию внедрили в новом четырехэтажном здании кинотеатра «Планета» в Очаково-Матвеевском. Теперь посетителям легко делиться своими эмоциями от киносеансов, мастер-классов и тематических ивентов в социальных сетях.

Кино Технологии Москва
05 мая 2024, 10:31
Метро и МЦК в Москве на Пасху поработают до 02:00
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Московский метрополитен и МЦК на Пасху продлят время работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. В ночь на 5 мая пассажиры смогут воспользоваться метро до 02:00.

Московский метрополитен и МЦК на Пасху продлят время работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

В ночь на 5 мая пассажиры смогут воспользоваться метро до 02:00.

«Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой», - подчеркнул глава города.

Помимо этого, во время пасхальных богослужений на станциях «Кропоткинская» и «Бауманская», расположенных вблизи крупнейших храмов, будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам. Более 150 маршрутов автобусов, трамваев и электробусов будут работать до 03:30. Действовать продолжат более 16 ночных маршрутов.

Кроме того, 5 мая «Мосгортранс» запустит маршруты до 15 столичных кладбищ.

Ранее стало известно, что в Одинцовском городском округе в этот день будут ходить дополнительные бесплатные автобусы.

Они начали курсировать с 08:00 и продолжат до 16:00 с интервалом в полчаса.

Пасха Метро Сергей Собянин Метро Москвы
04 мая 2024, 16:14
Столичные экспортеры провели более 360 встреч в рамках бизнес-миссий
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В первом квартале 2024 года московские производители при поддержке центра «Моспром» приняли участие в трех международных бизнес-миссиях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что особое внимание развитию экспортной деятельности столичных компаний уделяют в рамках задачи по системной поддержке промышленности, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, выходить на новые рынки сбыта и наращивать объемы поставок за рубеж городским предприятиям помогает центр поддержки экспорта „Моспром“. С начала 2024 года столичные производители провели уже более 360 встреч в рамках бизнес-миссий», - отметил Ликсутов.

На выездной бизнес-миссии в Дубае столичные производители представили свою продукцию партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Ирака. Переговоры с потенциальными контрагентами из африканских стран и СНГ состоялись в режиме онлайн.

«Системы управления движением поездов, профессиональная косметика, медицинские изделия и продукты питания, сделанные в Москве, привлекли внимание зарубежных партнеров», - рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, на текущий момент рассматривается возможность регистрации столичной продукции на местных рынках.

Подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы центр «Моспром» организует для производителей более 20 бизнес-миссий в 2024 году. Ориентированные на экспорт компании смогут представить свои товары в Таиланде, Малайзии и других дружественных государствах.

В рамках мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» столичные производители значительно расширили свои экспортные потоки и нашли новых партнеров в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и странах СНГ. Информацию о направлениях поддержки, которую оказывает центр «Моспром», можно найти на сайте.

Также в рамках указанного нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт» , где бизнесменам предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию специалистов, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, аналитику и многое другое.

Экспорт Нацпроекты Экономика Москва
22 апреля 2024, 10:10
Ефимов: город передал москвичам права собственности на 145 объектов недвижимости
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Город за первый квартал текущего года передал права собственности на 145 объектов недвижимости. Это позволит физическим и юридическим лицам оформить помещения в долевую собственность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город отказался от права собственности на 145 нежилых помещений общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Это чердаки, подвалы и технические помещения в многоквартирных домах и нежилых зданиях», - рассказал заммэра.

Ефимов также отметил, что физлица и представители бизнеса смогут оформить эти объекты в долевую собственность и использовать по своему усмотрению. Для этого правообладателям нужно обратиться в Росреестр для оформления общей долевой собственности.

«Жителям и собственникам коммерческих помещений в многоквартирных домах планируется передать 106 объектов площадью более 16 тысяч квадратных метров», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

После оформления документов эти помещения можно использовать для организации мест хранения имущества жильцов - колясок, самокатов. Еще 39 помещений площадью 8,7 тысячи квадратных метров переданы в нежилых зданиях, добавил Гаман.

Передача нежилых помещений с баланса города в собственность граждан началась в 2014 году, за это время права передали на более чем 4,3 тысячи объектов недвижимости, общая площадь которых составляет около 565 тысяч квадратных метров.

Строительство Недвижимость Бизнес Правительство Москвы Москва
21 апреля 2024, 16:42
«Метр счастья». У панды Катюши в Московском зоопарке измерили рост
РИА «Новости»
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Маленькая панда Катюша в Московском зоопарке заметно подросла. Гендиректор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале сообщила, что медведица уже весит 22 килограмма.

Животному отдельно измерили голову - 26 сантиметров, и туловище вместе с хвостом - 83.

«Метр счастья», - отметила Акулова.

Гендиректор добавила, что Катюша стала боевой дамой и измерить ее уже не так просто: она постоянно вертится и прыгает. К тому же и игры у панды стали опасными. Ранее Катюша напала на сотрудника Московского зоопарка и исцарапала ему живот.

Маленькая панда родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года, что стало большим событием. Сейчас животное активно изучает мир, пробуя все на вкус. Многому молодая панда учится у мамы , но между занятиями маленький медвежонок находит время и похулиганить.

Животные Зоопарки Счастье Панда Катюша из Московского зоопарка

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