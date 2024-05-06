Советские кинотеатры Москвы после реконструкции станут центрами притяжения жителей

Новое время требует современного подхода и усовершенствования технологий. В этом обновленным кинотеатрам поможет оператор мобильной связи «Мегафон».

«Бывшие кинотеатры ждет новая жизнь - они, как и прежде, станут точками притяжения для местных жителей, но уже с более современной начинкой, частью которой стала наша телеком-инфраструктура. Мы использовали надежные технические решения, которые помогут москвичам получить максимум удовольствия от отдыха и шопинга», - рассказала пресс-секретарь оператора по Москве и Московской области области Алина Чупанова.

За счет специальной антенной системы в помещениях обновленных кинотеатрах Москвы скорость и покрытие мобильного интернета останутся высокими даже в часы пик.

Уже сейчас мобильная сеть оператора полностью покрывает кинотеатр «Алмаз» на Шаболовке, чья площадь после реконструкции увеличилась в два раза. Такую же технологию внедрили в новом четырехэтажном здании кинотеатра «Планета» в Очаково-Матвеевском. Теперь посетителям легко делиться своими эмоциями от киносеансов, мастер-классов и тематических ивентов в социальных сетях.