Сотрудников инженерных компаний привлекли к уборке снега в Москве

«Согласно данным синоптиков, за период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 сантиметров снега, до конца недели осадки продолжатся», - пояснил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Аварийные команды находятся на круглосуточном дежурстве, чтобы немедленно откликнуться на возможные ЧП. Кроме того, в Новой Москве и на МКАД стали дежурить тягачи, чтобы при необходимости оказать помощь водителям грузового транспорта.

В центре внимания коммунальщиков - зоны с высокой проходимостью людей, такие как метро, МЦК, остановки общественного транспорта, социальные объекты. Улицы без остановки очищают с помощи специальной техники и осуществляют противогололедную обработку.

Ранее москвичам пообещали морозы в ночь на среду. Столбик термометра опустится почти до минус 20 градусов К расчистке снега на улицах Москвы привлекли дополнительные силы - 12 тысяч работников и свыше 800 единиц техники от 16 инженерных компаний. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.