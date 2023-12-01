Сотрудники московского ГАИ остановили 195 нетрезвых водителей за неделю

Полицейские выявили 76 пьяных водителей. От медицинского освидетельствования отказались 105 автовладельцев. При этом 14 задержанных уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии.

«Не подвергайте опасности жизни других людей. Не садитесь в нетрезвом состоянии за руль», - предостерегли водителей инспекторы.

Также столичные автоинспекторы пресекли сбыт наркотиков. На Тропаревской улице они остановили машину каршеринга, за рулем которой сидела женщина. Она привлекла внимание полицейских странным поведением и отказом от медицинского освидетельствования. В ходе осмотра машины у нее нашли три свертка с амфетамином.