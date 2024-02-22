Составы новой серии «Москва-2024» запустят в метро в этом году

Три новых офисных центра откроют в ТиНАО и ЗАО в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Девелопером проектов стала инвестиционная группа «Абсолют», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По городской программе, направленной на создание рабочих мест, инвестор реализует три проекта: один офисный и два многофункциональных офисных центра построят в ЗАО и ТиНАО. Трудоустроиться туда смогут около 15 тысяч человек. Коммерческая площадь объектов превысит 100 тысяч квадратных метров», - отметил Ефимов.

Один из многофункциональных офисных центров построят на проспекте Вернадского рядом со станцией метро «Университет». На первом этаже здания откроются магазины, рестораны и кафе, объекты культурно-досугового и спортивного назначения, а на нижнем уровне разместится подземный паркинг. Реализация проекта обеспечит почти четыре тысячи новых рабочих мест.

Крупный офисный центр в стиле хай-тек возведут на Омской улице в деревне Ликова поселения Внуковского. Здесь появится более шести тысяч рабочих мест.

Строительство третьего офисного комплекса инвестор планирует начать в ближайшее время. Здание возведут возле метро «Пыхтино» по адресу: поселение Внуковское, квартал 9, земельный участок 1. Благодаря реализации проекта жителям близлежащих территорий станет доступно около 4,6 тысячи новых рабочих мест.

«Недавно первый офисный центр из трех - деловой кластер вблизи деревни Пыхтино - получил разрешение на строительство. Помимо офисных помещений, в зданиях центра разместятся рестораны и кафе, а также оборудованный фитнес-центр», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На сегодняшний день столица заключила свыше 70 соглашений с инвесторами по программе создания МПТ. В рамках договоренностей компании должны возвести более 3,1 миллиона квадратных метров социально и экономически важной недвижимости. В этот список входят промышленные предприятия, логистические комплексы, деловые, торговые, образовательные, культурные, спортивные и другие объекты.

По итогам реализации проектов в Москве появится свыше 120 тысяч новых рабочих мест. На эти цели направят около одного триллиона рублей инвестиций.

Стать участниками городской программы могут не только девелоперы, планирующие строительство, но и те, кто уже возводит жилье в Москве. Участки под жилую застройку и создание мест приложения труда могут располагаться в разных районах столицы. Подать заявку на участие в программе компании могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.