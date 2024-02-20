Сообщения о падении пассажира в VR-очках на пути в московском метро оказались фейком

«В сторонних каналах появилась фейковая информация о том, что на Арбатско-Покровской линии пассажир упал на пути из-за использования очков виртуальной реальности», - сообщили в ведомстве.

Представители дептранса призвали москвичей не верить подобным новостям в Сети, а проверять всю официальную оперативную информацию в официальных Telegram-каналах ведомства.

Помимо этого, в пресс-службе порекомендовали не пользоваться в метро устройствами, меняющими реальность и восприятие, а также не заступать за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда и соблюдать другие правила поведения в подземке.

Не так давно компания Apple запустила продажу очков смешанной реальности. Пользователям больше не нужно отвлекаться на гаджеты, так как все изображения появляются у них перед глазами.