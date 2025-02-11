Сокольническую линию московского метро решили продлить до Щербинки

В 2024 году на молочных кухнях Москвы жители столицы получили порядка 50 миллионов продуктовых наборов — витаминизированные соки и молоко, а также творог, овощные и фруктовые пюре. Об этом рассказала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Наборы выдают бесплатно детям, беременным и кормящим. Ракова подчеркнула, что московские власти стремятся к тому, чтобы детство и материнство горожан проходило в благополучных условиях, заботе и комфорте.

«Обеспечение семей льготным питанием - одна из ключевых мер социальной поддержки, которую мы можем оказать. Но очень важно не просто выдавать бесплатные продуктовые наборы, а сделать это максимально комфортно для москвичей», - добавила она.

В столице отремонтировали 156 молочно-раздаточных пунктов, из них только 72 - в прошлом году. Город также запустил удобный цифровой сервис для получения продуктов питания: теперь, пояснила Ракова, достаточно показать специальный QR-код из электронной медкарты.

В состав наборов включили молочные смеси, творог, овощные и фруктовые пюре, соки. Общий вес выданного питания в 2024 году превысил 50 тысяч тонн.

Обеспечение бесплатными продуктами питания беременных, кормящих, детей в возрасте до трех лет и ребят до семи лет из многодетных семей - одна из мер социальной поддержки в Москве. Ее также предоставляют подросткам до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также детям-инвалидам до 18 лет.

Подать заявление на получение питания можно онлайн. Его выдадут горожанам, которые прикреплены к городской поликлинике или женской консультации, имеют постоянную регистрацию в столице, а также действующий или временный полис ОМС, выданный в Москве.

В 2024 году на молочных кухнях Москвы жители столицы получили порядка 50 миллионов продуктовых наборов - витаминизированные соки и молоко, а также творог, овощные и фруктовые пюре. Об этом рассказала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.