Соединительный тоннель к Троицкой линии метро начали прокладывать в Москве

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«Тоннелепроходческий комплекс диаметром шесть метров по имени „Ольга“ начал сооружение тоннеля соединительной ветки длиной более 1,1 километра между строящимся в Новой Москве электродепо „Столбово“ и оборотными тупиками за будущей станцией „Коммунарка“ Троицкой линии метро», - уточнил он.

Бочкарев отметил, что специалисты почти достроили соединительные ветки для оборота подвижного состава Сокольнической линии и приступили к внедрению «Столбово» в инфраструктуру Троицкой линии.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, тоннель будет проходить вдоль строящегося отрезка магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и станционного комплекса «Коммунарка» «красной» ветки. В перспективе планируют за оборотными тупиками построить перегон до будущей станции метро «Сосенки».

Он добавил, что участок строительства соединительной ветки охватывает действующую станцию метро, нежилые постройки, дороги ТиНАО и существующие инженерные коммуникации. В будущем Троицкая линия метрополитена длиной более 40 километров соединит платформы МЦК с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа Москвы.

Также эскалаторный ход начнут строить на станции «Рижская» БКЛ метро в Москве. Подготовка к началу основных работ вышла на финишную прямую.