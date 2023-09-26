Социолога Кагарлицкого оштрафовали на 40 тысяч рублей
Савеловский районный суд Москвы обязал публициста и главного редактора интернет-издания «Рабкор» Бориса Кагарлицкого* выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Кагарлицкий Б.Ю.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ („Нарушение порядка деятельности иноагета, производство материалов или их распространение без маркировки иноагента“)», - уточнили в ведомстве.
Ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей. Аналогичное решение вынес Савеловский суд и в отношении бывшего участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова *.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев пояснил главную цель закона о физлицах-иногентах. Он сообщил, что речь идет не о запрете финансирования, а об открытии каналов.
* Признан Министерством юстиции России иностранным агентом.
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