18 мая 2024, 11:34

Собянин заявил об увеличении числа резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже девять предприятий индустриального парка «Руднево» стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва». По словам министра правительства столицы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, «Руднево» является новым индустриальным лицом Москвы.

«На площадке „Руднево“ есть вся необходимая инфраструктура, современные производственные корпуса и благоустроенная территория. В планах компании до конца 2025 года увеличить объемы выпуска продукции в 2,5 раза и ежегодно производить порядка 15 тысяч российских банкоматов», - сказал Жилонов.

Он подчеркнул, что сотрудничество с этой площадкой очень выгодно с экономической стороны. В конце прошлого года фирма стала резидентом и смогла воспользоваться льготами при оплате транспортного, имущественного и земельного налогов. Помимо этого, ставка на прибыль для резидентов составляет только 2%.

Как отмечал Собянин, сейчас в «Руднево» 18 компаний, 15 из них уже начали производство. К следующему году в индустриальном парке откроют более шести тысяч рабочих мест.

Также про «Руднево» рассказал совладелец группы компаний «Банковские и Финансовые Системы» (BFS) Артем Жилонов. По его словам, в марте прошлого года там открыли производство российских банкоматов BFS. Это существенный этап для производителя. Еще для компании было очень важно сформировать комфортные условия для работников, ведь это залог успеха и эффективности производства.

«Это самая динамично развивающаяся площадка ОЭЗ „Технополис Москва“. Первые корпуса были сданы в прошлом году, и мы видим, что сейчас идет бурный рост, повышение производительности на этих производственных площадках», - сказал он.

Овчинский также заявил о быстрой наполняемости корпусов и динамичном запуске производства на площадке. С нее уже идут поставки в рамках офсетных контрактов, заключенных с городом. Именно на «Руднево» сформировали центр беспилотных авиационных систем - опорный научный центр России, ставший примером и методологом для всех российских регионов.

«Поэтому мы ожидаем, что именно в „Руднево“ будем получать новые высокотехнологичные компании, современную качественную продукцию не только для жителей нашего города, но и для всей страны», - объяснил Овчинский.

Льготы Россия Промышленность Москва
17 мая 2024, 10:09
Ефимов: в Щербинке построили спортивную арену с искусственным льдом
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В районе Щербинка Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы завершили строительство новой крытой ледовой арены с искусственным льдом. Объект возвели благодаря частным инвестициям. Застройщиком выступило ООО «Арена», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Доступность спортивной инфраструктуры является одной из важных составляющих комфортной жизни в округах. Новая арена станет объектом притяжения юных спортсменов не только из Щербинок, но и ряда других поселений, расположенных в восточной части ТиНАО.

«В Щербинке на Индустриальной улице завершили возведение трехэтажной ледовой арены общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Комплекс включает в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажерные, раздевалки и административные помещения. Его высота составляет 18 метров. Всего с момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили 13 спортивных объектов», - подчеркнул Ефимов.

Развитию спортивной инфраструктуры в округах уделяют большое внимание. Объекты возводят как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в адресную инвестиционную программы Москвы. В рамках проекта предусмотрены затраты на строительство и проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов с тренажерными залами и бассейнами в поселке Завода Мосрентген района Коммунарка и Троицке, рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Помимо этого, инвестор начал строительство Центра подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола в поселке Кокошкино», - отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2024 году в столице построят и реконструируют 15 спортивных объектов.

Строительство ТиНАО Москва
17 мая 2024, 09:11
Ефимов: международная выставка архитектуры и дизайна пройдет в Гостином Дворе
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Международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва» пройдет в Гостином Дворе с 22 по 25 мая. Для посетителей организаторы запланировали более 200 мероприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этом году посетителей ждет свыше 200 стендов - на 12% больше, чем в 2023-м. Среди них - 13 кураторских спецпроектов, в работе над которыми принимают участие архитекторы разных поколений: от студентов до признанных мастеров», - рассказал Ефимов.

На восьми дискуссионных площадках свыше тысячи спикеров проведут более 200 мероприятий, в том числе мастер-классы и круглые столы.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов рассказал, что главной темой этого года будет «Польза». Участникам предстоит ответить на вопрос: «Что такое польза в современном проекте, здании, городской среде, управленческих решениях, как сделать город максимально красивым и полезным для человека?» «Среди ключевых проектов выставки - экспозиция Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, посвященная образованию. Стенд „Кампус - поле возможностей“ будет оформлен как открытое совмещенное с городской жизнью научное пространство», - отметил Кузнецов.

На стенде представлена информация о трех университетских проектах мирового уровня, реализованных в российской столице.

Организатором выставки-форума выступает «ЭКСПО-ПАРК - Выставочные проекты». Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте.

Выставки Строительство Архитектура Москва
16 мая 2024, 18:18
Эксперт рассказал, почему поддержал идею об отказе квартир площадью менее 28 «квадратов»
Freepik
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Переизбыток квартир и студий, площадь которых составляет менее 28 квадратных метров, негативно влияет на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру Москвы. О том, как соблюсти баланс и не создавать в столице лишнюю нагрузку, 360.ru рассказал доктор технических наук, эксперт по градостроительной политике Илья Киевский.

Он подчеркнул, что тенденция к уменьшению площади квартир существует уже много лет. По его словам, такое жилье пользуется популярностью среди молодых семей и родителей, покупающих квартиры детям.

«Эта логика понятная. Если, к примеру, 10 лет назад продавались огромные трехкомнатные и двухкомнатные квартиры, то сейчас для среднего класса площадь квартир снижается», - указал Киевский.

Эксперт прокомментировал решение Москомэкспертизы отказаться от квартир, метраж которых составляет меньше 28 «квадратов». Специалист предложил пойти навстречу молодежи и предусмотреть небольшую долю такого жилья - 10-15%.

«На мой взгляд, эта идея правильная, но и какой-то минимальный набор студий и квартир меньше 28 квадратов стоит сохранить», - добавил Киевский.

Он также объяснил, что «дома из студий» негативно отражаются на нагрузке на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры.

«Возможно, если маленьких квартир не будет, надо возрождать институт арендного жилья для специалистов и молодежи, которую город сейчас активно поддерживает», - заключил специалист.

Как напомнило РИА «Новости» , в столице решили запретить строить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Москомэкспертиза не будет выдавать положительные разрешения на строительные объекты с отклонениями от установленных минимальных значений площади.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Каменев обратил внимание на рост спроса на аренду студий и однокомнатных квартир. Он рассказал, что увеличивается число россиян, откладывающих покупку жилья.

Молодежь Строительство Недвижимость Москва Квартиры
16 мая 2024, 13:00
Москвичи смогут пользоваться высокоскоростным интернетом в фудмоллах
Unsplash
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МегаФон прокачал связь в популярных столичных фудмоллах — «Центральном рынке» на Трубной и «Привозе» в Жулебине. Теперь посетителям пространств с авторской кухней и блюдами разных народов мира доступен высокоскоростной мобильный интернет, что позволит им моментально делиться эмоциями в соцсетях, общаться по видеосвязи.

Всегда на связи Специалисты «МегаФона» установили внутри зданий новое телеком-оборудование, которое поддерживает диапазон LTE‑1800 и обеспечивает высокую емкость и проникающую способность сигнала мобильной связи. Теперь даже при большом потоке посетителей все гости фудмоллов смогут использовать интернет без прерываний сигнала, а гастрономические пространства - транслировать в прямом эфире музыкальные выступления и мастер-классы.

«Центральный рынок» и «Привоз» вошли в список самых популярных столичных фудмоллов. По данным оператора связи, мужчины приходят туда на 20% чаще женщин, а средний возраст гостей составляет от 26 до 45 лет. Посетители активно используют интернет, поэтому надежная и быстрая связь здесь необходима.

«Мы внедрили современное оборудование, которое даст возможность гостям оставаться на связи даже в самые загруженные часы работы фудмоллов и делиться впечатлениями от изучения гастрономической мировой культуры в соцсетях», - рассказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Крупнейшие фудмоллы Москвы «Центральный рынок» является продолжателем идущей еще с дореволюционных времен истории базаров на Трубной площади. Сейчас посетители могут исследовать около 60 корнеров, винотеку и лавки с фермерскими продуктами. Также в этом пространстве можно поучаствовать в дегустациях и кулинарных мастер-классах, посетить концерты.

Фудмолл «Привоз» объединяет густонаселенные районы Выхино и Жулебино на юго-востоке Москвы и ориентируется одновременно на формат рынка и бистро. Здесь располагаются порядка 30 ресторанов и множество лавок, проводятся мастер-классы, маленьких посетителей развлекают аниматоры.

Еда Интернет Соцсети Россия МегаФон Продукты Москва

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