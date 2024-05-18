Собянин заявил об увеличении числа резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

«На площадке „Руднево“ есть вся необходимая инфраструктура, современные производственные корпуса и благоустроенная территория. В планах компании до конца 2025 года увеличить объемы выпуска продукции в 2,5 раза и ежегодно производить порядка 15 тысяч российских банкоматов», - сказал Жилонов.

Он подчеркнул, что сотрудничество с этой площадкой очень выгодно с экономической стороны. В конце прошлого года фирма стала резидентом и смогла воспользоваться льготами при оплате транспортного, имущественного и земельного налогов. Помимо этого, ставка на прибыль для резидентов составляет только 2%.

Как отмечал Собянин, сейчас в «Руднево» 18 компаний, 15 из них уже начали производство. К следующему году в индустриальном парке откроют более шести тысяч рабочих мест.

Также про «Руднево» рассказал совладелец группы компаний «Банковские и Финансовые Системы» (BFS) Артем Жилонов. По его словам, в марте прошлого года там открыли производство российских банкоматов BFS. Это существенный этап для производителя. Еще для компании было очень важно сформировать комфортные условия для работников, ведь это залог успеха и эффективности производства.

«Это самая динамично развивающаяся площадка ОЭЗ „Технополис Москва“. Первые корпуса были сданы в прошлом году, и мы видим, что сейчас идет бурный рост, повышение производительности на этих производственных площадках», - сказал он.

Овчинский также заявил о быстрой наполняемости корпусов и динамичном запуске производства на площадке. С нее уже идут поставки в рамках офсетных контрактов, заключенных с городом. Именно на «Руднево» сформировали центр беспилотных авиационных систем - опорный научный центр России, ставший примером и методологом для всех российских регионов.

«Поэтому мы ожидаем, что именно в „Руднево“ будем получать новые высокотехнологичные компании, современную качественную продукцию не только для жителей нашего города, но и для всей страны», - объяснил Овчинский.