Собянин заявил об увеличении числа резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже девять предприятий индустриального парка «Руднево» стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва». По словам министра правительства столицы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, «Руднево» является новым индустриальным лицом Москвы.
«На площадке „Руднево“ есть вся необходимая инфраструктура, современные производственные корпуса и благоустроенная территория. В планах компании до конца 2025 года увеличить объемы выпуска продукции в 2,5 раза и ежегодно производить порядка 15 тысяч российских банкоматов», - сказал Жилонов.
Он подчеркнул, что сотрудничество с этой площадкой очень выгодно с экономической стороны. В конце прошлого года фирма стала резидентом и смогла воспользоваться льготами при оплате транспортного, имущественного и земельного налогов. Помимо этого, ставка на прибыль для резидентов составляет только 2%.
Как отмечал Собянин, сейчас в «Руднево» 18 компаний, 15 из них уже начали производство. К следующему году в индустриальном парке откроют более шести тысяч рабочих мест.
Также про «Руднево» рассказал совладелец группы компаний «Банковские и Финансовые Системы» (BFS) Артем Жилонов. По его словам, в марте прошлого года там открыли производство российских банкоматов BFS. Это существенный этап для производителя. Еще для компании было очень важно сформировать комфортные условия для работников, ведь это залог успеха и эффективности производства.
«Это самая динамично развивающаяся площадка ОЭЗ „Технополис Москва“. Первые корпуса были сданы в прошлом году, и мы видим, что сейчас идет бурный рост, повышение производительности на этих производственных площадках», - сказал он.
Овчинский также заявил о быстрой наполняемости корпусов и динамичном запуске производства на площадке. С нее уже идут поставки в рамках офсетных контрактов, заключенных с городом. Именно на «Руднево» сформировали центр беспилотных авиационных систем - опорный научный центр России, ставший примером и методологом для всех российских регионов.
«Поэтому мы ожидаем, что именно в „Руднево“ будем получать новые высокотехнологичные компании, современную качественную продукцию не только для жителей нашего города, но и для всей страны», - объяснил Овчинский.