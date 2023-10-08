Собянин заявил о строительстве 57 новых школ и детских садов в Москве

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По его словам, строители возвели 38 детских садов и 19 школ. Территории и здания оснастили всем необходимым, чтобы дети чувствовали себя комфортно и всесторонне развивались.

«Среди самых крупных объектов - школы в Некрасовке на 1150 мест и в Рассказовке на 2100», - отметил Собянин.

Мэр Москвы также обратил внимание на современное оборудование в этих образовательных учреждениях. В них организовали IT-полигоны, многофункциональные библиотечные центры и зоны отдыха.

Ранее Собянин поздравил учителей Бауманской инженерной школы № 1580. Он назвал учебное учреждение самым крупным корпусом в Лефортове и рассказал об образовательном процессе в нем. Мэр отметил, что в школе есть различные классы, в том числе инженерный, математический и IT. По его мнению, лабораторные работы положительно влияют на учебный процесс.