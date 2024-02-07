07 февраля 2024, 09:08

Собянин заявил о предпринимательском буме в Москве

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Московское предпринимательство благополучно преодолело вызовы прошлых лет. Об итогах этого сектора экономики рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

«Частный бизнес играет незаменимую роль в жизни Москвы. Кафе и магазины, бытовые услуги и такси, недвижимость и ремонт, наука и инновации», - подчеркнул он.

На начало этого года в мегаполисе работало примерно 885 тысяч малых и средних компаний, включая 180 тысяч, созданных в 2023-м.

Глава города уточнил, что они принесли в бюджет около 977 миллиардов рублей налогов. В прошедшем году в реестре МСП на 2,3% стало больше юридических лиц - до 466 тысяч. Число индивидуальных предпринимателей возросло на 11% - до 418,1 тысячи ИП.

Бизнесмены на 7,2% больше трудоустроили сотрудников, чем в 2022-м. Самым массовым сектором ИП по-прежнему остается торговля, в ней занято более 132,8 тысячи человек или 31,8% предпринимателей. На втором месте разместились представители профессиональной, научной и технической деятельности. Замкнула тройку лидеров сфера недвижимости. В рейтинге также оказались такие отрасли, как транспорт, информация и связь.

Московские предприниматели также могут поучаствовать в городских торгах. В 2023 году столица реализовала на аукционах около 2,6 тысячи бизнес-объектов.

Бизнес Сергей Собянин Москва
07 февраля 2024, 08:27
Снег и метели накроют Москву в среду
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В Москву 7 февраля придут снег и метели. Синоптики спрогнозировали также похолодание до минус шести градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погоду в столице сформирует активный атлантический циклон „Ольга“. Его стараниями в регионе будет облачно, в начале дня с прояснениями, около полудня начнется снег, закружат метели», - уточнил он.

Метеоролог предупредил, что видимость значительно снизится до 500-1000 метров, а также заметно подрастут сугробы.

В Москве в дневное время суток столбики термометра покажут отметки -4…-6 градусов. Ночью воздух остынет до -14 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -3 до -8 градусов. В ночные часы подморозит до -17 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление упадет до 721 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. На автобусе, электробусе или такси гораздо быстрее добраться до пункта назначения по выделенным полосам.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 19:57
Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за ожидаемого похолодания
Unsplash
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В Москве из-за ожидаемого похолодания скорректировали работу системы отопления, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Его слова привел Telegram-канал городского хозяйства города.

Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в столичном регионе покажут до -21…-23 градуса ночью.

«В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям», - подчеркнул Бирюков.

В городском хозяйстве Москвы добавили, что технологичные режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Корректировка происходит под контролем диспетчерских служб ПАО МОЭК в автоматическом режиме.

Ухудшение погоды ожидается в столице 7 февраля из-за перемещения циклона и его атмосферных фронтов. В Москву придут сильный снег, метели и порывистый ветер. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, предупредили в региональном ГУ МЧС.

Отопление Погода Москва
06 февраля 2024, 19:45
Умер актер из сериала «Вертинский» Турутин
РИА «Новости»
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В Москве скончался актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин. Ему было 27 лет, сообщили в пресс-службе театра.

«Произошло непоправимое - от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер „Электротеатра“ Кирилл Турутин», - говорится в сообщении.

Представители театра назвали Турутина «трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием». Актер умер 18 января.

В 2020 году он выпустился с актерского курса Вениамина Фильштинского.

Актер сыграл в таких постановках, как «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр», «Служанки». Он принимал участие в концертах.

По данным ИА «Регнум», перед смертью Турутин получил травму и впал кому. Мать актера рассказала журналистам, что они жили с сыном вместе. Она уточнила, что Кирилл находился два дня в коме. Других подробностей женщина не стала раскрывать.

Актеры Москва
06 февраля 2024, 19:11
ФОК с бассейном достроят на юго-западе Москвы до конца года
РИА «Новости»
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В московском районе Южное Бутово до конца года достроят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, объект по адресу Чечерский проезд, дом 22 начали строить в 2016 году. Работы приостановили в 2018-м, здание признали долгостроем. Однако комиссия пришла к выводу, что строительство можно завершить.

Обновленная площадь здания после корректировки проекта составила 3,4 тысячи квадратных метров при высоте до 14 метров. Уже началось переоформление документов.

Проект по сокращению незавершенного строительства успешно работает в столице с 2011 года. Благодаря ему несколько дней назад недостроенный пейнтбольный центр демонтировали на востоке Москвы. Он находился на стадии каркаса с 2005 года. Строительство стартовало еще в 2000 году, но было заморожено.

Спортсмены Строительство Андрей Бочкарев Москва

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