Собянин заявил о предпринимательском буме в Москве

«Частный бизнес играет незаменимую роль в жизни Москвы. Кафе и магазины, бытовые услуги и такси, недвижимость и ремонт, наука и инновации», - подчеркнул он.

На начало этого года в мегаполисе работало примерно 885 тысяч малых и средних компаний, включая 180 тысяч, созданных в 2023-м.

Глава города уточнил, что они принесли в бюджет около 977 миллиардов рублей налогов. В прошедшем году в реестре МСП на 2,3% стало больше юридических лиц - до 466 тысяч. Число индивидуальных предпринимателей возросло на 11% - до 418,1 тысячи ИП.

Бизнесмены на 7,2% больше трудоустроили сотрудников, чем в 2022-м. Самым массовым сектором ИП по-прежнему остается торговля, в ней занято более 132,8 тысячи человек или 31,8% предпринимателей. На втором месте разместились представители профессиональной, научной и технической деятельности. Замкнула тройку лидеров сфера недвижимости. В рейтинге также оказались такие отрасли, как транспорт, информация и связь.

Московские предприниматели также могут поучаствовать в городских торгах. В 2023 году столица реализовала на аукционах около 2,6 тысячи бизнес-объектов.