Собянин в День защитника Отечества возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в День защитника Отечества. Он также почтил память павших солдат минутой молчания, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
Глава города приехал на памятную церемонию к стенам Кремля в сопровождении главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова, председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Георгия Пашкова и председателя совета гособъединения «Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и вооруженных сил» Виктора Степанова.
Также в мероприятии поучаствовали кадеты, общественники и волонтеры.
Ранее Собянин пожелал ветеранам, военнослужащим и участникам СВО мира и благополучия. Он также поблагодарил их за службу Родине.