Собянин в День защитника Отечества возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

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Глава города приехал на памятную церемонию к стенам Кремля в сопровождении главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова, председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Георгия Пашкова и председателя совета гособъединения «Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и вооруженных сил» Виктора Степанова.

Также в мероприятии поучаствовали кадеты, общественники и волонтеры.

Ранее Собянин пожелал ветеранам, военнослужащим и участникам СВО мира и благополучия. Он также поблагодарил их за службу Родине.