Собянин утвердил усовершенствованный порядок расчетов за отопление в Москве

Ранее платежи за отопление рассчитывались исходя из среднемесячного потребления за предыдущий год. В случае значительных отклонений потребления в текущем году производился или перерасчет, или возврат средств. Такая система с «13-й платежкой» могла привести к неожиданным финансовым нагрузкам для жителей.

Теперь расчет платы за потребленное отопление будут производить на основе среднемесячного объема за последние пять лет. Это должно стабилизировать платежи и сделать их менее зависимыми от краткосрочных погодных колебаний. Фактическое потребление отопления будет отклоняться от расчетных значений не более чем на 3%, в то время как раньше колебания достигали 26%.

Теперь рост затрат за отопление не должен будет превышать 15% в год. Этот порядок начнет действовать с 2024 года во всех многоквартирных домах Москвы.

Ранее комитет по ценам и тарифам напомнил жителям Подмосковья содержание платежных документов.