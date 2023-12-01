01 декабря 2023, 19:01

Собянин утвердил усовершенствованный порядок расчетов за отопление в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое внесет изменения в порядок оплаты отопления для жителей многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее платежи за отопление рассчитывались исходя из среднемесячного потребления за предыдущий год. В случае значительных отклонений потребления в текущем году производился или перерасчет, или возврат средств. Такая система с «13-й платежкой» могла привести к неожиданным финансовым нагрузкам для жителей.

Теперь расчет платы за потребленное отопление будут производить на основе среднемесячного объема за последние пять лет. Это должно стабилизировать платежи и сделать их менее зависимыми от краткосрочных погодных колебаний. Фактическое потребление отопления будет отклоняться от расчетных значений не более чем на 3%, в то время как раньше колебания достигали 26%.

Теперь рост затрат за отопление не должен будет превышать 15% в год. Этот порядок начнет действовать с 2024 года во всех многоквартирных домах Москвы.

Ранее комитет по ценам и тарифам напомнил жителям Подмосковья содержание платежных документов.

ЖКХ Сергей Собянин Москва 2023
01 декабря 2023, 18:33
Зима в Москве будет аномально теплой
РИА «Новости»
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Москвичам предрекли аномально теплую зиму — январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы. Однако конкретно в декабре температуры будут ниже нормы в среднем на полтора градуса. Об этом сообщила пресс-служба центра погоды «Фобос».

В обычные декабрьские дни температура достигает отметки –8,6 градуса ночью и –3,5 днем, с нормой осадков в 56 миллиметров. Однако в этом году температура в декабре будет ниже. Кроме того, в столице выпадет на 20% больше снега.

Январь будет теплее нормы на два-три градуса, а количество осадков превысит норму на 10%. В норме средняя температура воздуха в этом месяце составляет –12,3 градуса ночью и –6,5 в светлое время суток и выпадает 42 миллиметра осадков.

Февраль 2024 года, по прогнозам метеорологов, также будет теплее на 3–3,5 градуса, при этом количество осадков на 30% превысит норму в 36 миллиметров. Нормальные температурные показатели для февраля - в среднем –11,1 градуса ночью и –4,2 градуса днем.

Ранее ЦОДД сообщил о возможных пробках с 16:00 до 19:00 в пятницу. Жителям столицы рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Москвичам предрекли аномально теплую зиму - январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы. Однако конкретно в декабре температуры будут ниже нормы в среднем на полтора градуса. Об этом сообщила пресс-служба центра погоды «Фобос».

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
01 декабря 2023, 18:00
Мозаичное панно украсило станцию Троицкой линии метро в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Станцию Троицкой линии московского метрополитена «Университет дружбы народов» украсило уникальное мозаичное панно. Его изготовили из нескольких тысяч элементов художественного стекла и разместили во всю длину 50-метровой стены в переходе, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Композиция продолжает единую концепцию самой станции. На панно легко узнаются силуэты крупнейших городов мира - символ единства и многообразия народов и культур всех континентов», - рассказал он.

Собянин добавил, что на монтаж панно у специалистов ушел примерно месяц.

Станция «Университет дружбы народов» практически готова. В пассажирской зоне и служебных помещениях идут отделочные работы, специалисты монтируют инженерные системы. Кроме этого, благоустраивают прилегающую к станции территорию.

Ранее в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах отреставрировали историческое панно в выставочном зале. Специалистам удалось вернуть изображению первоначальный облик.

Метро Сергей Собянин Москва 2023
01 декабря 2023, 17:53
Кинотеатр «Круговая кинопанорама» с эффектом полного погружения открыли на ВДНХ в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве на ВДНХ открыли обновленный кинотеатр «Круговая кинопанорама» с эффектом полного погружения. Он работает на уникальной аппаратуре, в том числе платформе-трансформере с цилиндрическим экраном высотой 10 метров. Картины транслируют с проекцией 360 градусов, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Это первый в мире кинотеатр подобного типа, где можно воспроизводить как современные фильмы, так и старые картины, которые проецируют на экраны 11 отреставрированных аппаратов», - подчеркнула она.

Фильмы будут крутить в кинотеатре ежедневно, но для каждого показа запланирована своя тематика. Во вторник, четверг и воскресенье будут показывать картины «Возьмите нас с собой, туристы!» (1966), «В дорогу, в дорогу» (1969) и «Волга - русская река» (1984). Начало сеансов - в 14:00, 17:00 и 19:00. По понедельникам, средам, пятницам и субботам с 12:00 до 20:00 зрители смогут увидеть цифровой фильм об уникальной природе и заповедных уголках России.

Ранее в павильоне «Умный город» на ВДНХ в Москве открыли бесплатный VR-кинотеатр. Он будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Кино Москва 2023 ВДНХ
01 декабря 2023, 15:05
Сотрудники московского ГАИ остановили 195 нетрезвых водителей за неделю
РИА «Новости»
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Госавтоинспекция Москвы с начала недели привлекла к ответственности 195 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выявили 76 пьяных водителей. От медицинского освидетельствования отказались 105 автовладельцев. При этом 14 задержанных уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии.

«Не подвергайте опасности жизни других людей. Не садитесь в нетрезвом состоянии за руль», - предостерегли водителей инспекторы.

Также столичные автоинспекторы пресекли сбыт наркотиков. На Тропаревской улице они остановили машину каршеринга, за рулем которой сидела женщина. Она привлекла внимание полицейских странным поведением и отказом от медицинского освидетельствования. В ходе осмотра машины у нее нашли три свертка с амфетамином.

ГИБДД Москва 2023

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