Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3
Власти Москвы утвердили планировку территории рядом с МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, строители возведут современный городской вокзал МЦД-3 «Митьково», а также реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть. Помимо этого, власти запланировали строительство надземного пешеходного перехода через пути Казанского направления МЖД в створе Налесного переулка.
«Будут построены гостиница и общественно-деловой объект общей площадью 135 тысяч квадратных метров», - добавил Собянин.
Площадь территории, которую планируется благоустроить, составила 193,79 гектара.
Ранее в Москве благоустроили территорию возле станции метро «Свиблово».