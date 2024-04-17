Собянин совершил кадровые перестановки в правительстве Москвы

На неделе в Москве выпадет месячная норма осадков, возможен снегопад. Об этом РИА «Новости» сообщил старший специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение четырех дней в Москве ожидается выпадение до 37–38 миллиметров осадков, что эквивалентно объему трех-четырех ведер дождевой воды на каждый квадратный метр», - отметил синоптик.

Пик осадков придется на ночь с воскресенья на понедельник (10 миллиметров), вечер четверга (5,8 миллиметра) и ночь на пятницу (18,9 миллиметра). При этом во вторник будет относительно сухо.

В ночь на субботу в Москве и области будут заморозки: температура станет колебаться от 0 до 3 градусов в городе и от -1 до 4 градусов по области. В связи с похолоданием помимо дождя возможен мокрый снег. Температура в столице в понедельник будет держаться от 6 до 11 градусов, во вторник ожидается потепление до 10… 15 градусов, а в среду - от 8 до 13 градусов.

Кроме того, на этой неделе в Москве ожидаются значительные колебания атмосферного давления, которые специалисты называют «барической пилой». Давление может варьироваться в пределах от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.

В понедельник давление снизится до отметки в 732 миллиметра, что станет минимальным показателем за неделю. В пятницу также ожидается существенное падение давления до 734 миллиметров.

Синоптик также сообщил о вероятности слабых магнитных бурь. К тому же, днем в понедельник ветер усилится до штормовых порывов, скорость которых может достигать 17 метров в секунду.

За минувшие сутки в Подмосковье выпала половина месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ в Москве за последние 24 часа зафиксировали восемь миллиметров.