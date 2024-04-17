17 апреля 2024, 19:18

Собянин совершил кадровые перестановки в правительстве Москвы

РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности вице-мэра по строительству Андрея Бочкарева. Пост занял Владимир Ефимов.

«Освободить Бочкарева Андрея Юрьевича от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по собственной инициативе», - говорится в указе главы столицы.

Другим указом , подписанным также 17 апреля, на должность назначили Владимира Ефимова. Он займет пост на срок полномочий мэра Москвы и при этом освободит пост заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. На эту должность назначили Марию Багрееву. Она перестанет быть министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города.

Согласно новой структуре правительства столицы, департамент инвестиционной и промышленной политики перейдет в ведомство заместителя мэра по транспорту Максима Ликсутова, госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы стала структурой Главного контрольного управления столицы, которое возглавляет Евгений Данчиков.

Строительство Сергей Собянин Правительство Москвы Андрей Бочкарев Москва
15 апреля 2024, 10:36
Месячная норма осадков выпадет в Москве на неделе
РИА «Новости»
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На неделе в Москве выпадет месячная норма осадков, возможен снегопад. Об этом РИА «Новости» сообщил старший специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение четырех дней в Москве ожидается выпадение до 37–38 миллиметров осадков, что эквивалентно объему трех-четырех ведер дождевой воды на каждый квадратный метр», - отметил синоптик.

Пик осадков придется на ночь с воскресенья на понедельник (10 миллиметров), вечер четверга (5,8 миллиметра) и ночь на пятницу (18,9 миллиметра). При этом во вторник будет относительно сухо.

В ночь на субботу в Москве и области будут заморозки: температура станет колебаться от 0 до 3 градусов в городе и от -1 до 4 градусов по области. В связи с похолоданием помимо дождя возможен мокрый снег. Температура в столице в понедельник будет держаться от 6 до 11 градусов, во вторник ожидается потепление до 10… 15 градусов, а в среду - от 8 до 13 градусов.

Кроме того, на этой неделе в Москве ожидаются значительные колебания атмосферного давления, которые специалисты называют «барической пилой». Давление может варьироваться в пределах от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.

В понедельник давление снизится до отметки в 732 миллиметра, что станет минимальным показателем за неделю. В пятницу также ожидается существенное падение давления до 734 миллиметров.

Синоптик также сообщил о вероятности слабых магнитных бурь. К тому же, днем в понедельник ветер усилится до штормовых порывов, скорость которых может достигать 17 метров в секунду.

За минувшие сутки в Подмосковье выпала половина месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ в Москве за последние 24 часа зафиксировали восемь миллиметров.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
11 апреля 2024, 14:07
Ефимов: технопарк на северо-западе Москвы получил от города льготу на аренду земли
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Столица предоставила технопарку льготу на аренду участка на северо-западе города, что позволит компании вложить дополнительные финансы в будущее развитие. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в столице действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них стала пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарка, - 0,01% от кадастровой стоимости, уточнил заместитель мэра Москвы.

«Благодаря ей у компаний появляются дополнительные средства на развитие своей деятельности. В этом году такую льготу для участка площадью 0,18 гектара получил технопарк „Текон“. За счет поддержки города он сможет ежегодно экономить около 950 тысяч рублей», - рассказал Ефимов.

Участок располагается по адресу: улица 3-я Хорошевская, владение 20, строение 1.

Организация получила статус технопарка в 2019 году. Компания специализируется на промышленной автоматизации, микроэлектронике и информационных технологиях.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, в прошлом технопарк получил от города льготы на аренду двух других участков на 3-й Хорошевской улице. Их общая площадь превысила 0,7 гектара. Поддержку предоставили компании на 10 лет.

«Размер ежегодной экономии на аренде составляет свыше 3,6 миллиона рублей», - уточнил Гаман.

Для оформления льготы заключают дополнительное соглашение к договору аренды. Технопарку необходимо каждый год подтверждать свой статус, дающий право пользоваться мерами поддержки.

Недвижимость Экономика Москва
11 апреля 2024, 11:23
Московские предприятия в 2024 году продолжили наращивать производство украшений
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Столичные производители наращивают выпуск разных видов товаров, включая ювелирные изделия и бижутерию. Предприятия отрасли завершили 2023 год ростом на 65,2%, несмотря на такую «высокую базу», в 2024-м положительная динамика сохраняется. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что по результатам прошлого года выпуск ювелирных изделий из золота и серебра в столице удвоился. Также московские предприятия вдвое увеличили производство бижутерии.

«Таким результатам способствовало увеличение спроса на отечественную продукцию, а также благоприятный инвестиционный климат и широкий пул мер поддержки, доступный столичным промышленникам», - объяснил Овчинский.

«Мы считаем, что благодаря инвестиционному климату столицы производители имеют возможность создать уникальные продукты, не имеющие аналогов и пользующиеся спросом», - подчеркнул Антонов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, нацеленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников. В Москве сформировали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичным предпринимателям предлагают более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов.

Москва - город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний. На них трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразную продукцию, активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Собянин сообщил , что рост столичной обрабатывающей промышленности за 2023 год без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3%.

Разработки столичной компании «Эстет» под брендом Gevorkyan победили в номинации «Эксклюзивные изделия с драгоценными камнями» на всероссийском конкурсе ювелиров JUNWEX в Санкт-Петербурге. Ювелирный дом выпустил кольцо «Сияние» и серьги «Дракон» из золота 585 пробы. Первое украшение инкрустировали сапфирами, бриллиантами и аметистом. При изготовлении второго изделия использовали морской жемчуг, сапфиры и танзаниты.

Столичный производитель «Клевер Jewelry», разрабатывающий дизайнерские украшения для женщин, за первый квартал текущего года нарастил выпуск на 120% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023-го. Компания использует уникальный подход к созданию продукции. На первом этапе с ягоды, листьев растений или цветов делают точную копию в металле, а затем в пресс-форме отливают украшение. Благодаря такому способу потребитель получает индивидуальное и эксклюзивное изделие.

По словам управляющего директора компании Евгения Антонова, для предприятия важно создать тренд на украшения такого типа.

Промышленность Москва
10 апреля 2024, 08:34
Густой туман накрыл Москву утром 10 апреля
Pxhere
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Столичный регион накрыл густой туман. Судя по фото, которые появились в сети, в Москве образовалась плохая видимость.

Видимость может упасть до 300 метров. Накануне вечером в столице прошел дождь. После осадков Москву накрыл туман. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус накануне рассказывал РИА «Новости» , что во вторник в столице ожидаются кратковременные дожди. Также он не исключал грозы локального характера. Спасатели предупреждали, что дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду начнутся вечером 9 апреля и продлятся до утра среды.

По данным Гидрометцентра , в столице в среду, 10 апреля, столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. На протяжении дня в городе будет дуть юго-восточный ветер. Его порывы местами будут достигать восьми метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что рабочая неделя по всей европейской части страны будет аномально жаркой.

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