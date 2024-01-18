Собянин сообщил о скором открытии спорткомплекса на северо-востоке Москвы

«Объект готов принять 1130 человек в сутки. Планируются занятия по плаванию, аквааэробике, фитнесу и общефизической подготовке», - уточнил он.

По словам мэра, объект возвели на месте заброшенного котлована по просьбе жителей района Бибирево. В двухэтажном здании площадью свыше 4,2 тысячи квадратных метров оборудовали бассейны для обучения детей и для оздоровительного плавания, тренажерный зал, буфет и другие помещения.

Кроме того, территорию вокруг спорткомплекса благоустроили, а рядом с ним появилась парковка. Объект также оборудовали всем необходимым для посещения его маломобильными горожанами.

Собянин добавил, что с 2011 года в столице возвели более 200 спортивных объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 13.

Меньше месяца назад на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию спорткомплекс «Ника».