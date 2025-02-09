09 февраля 2025, 12:19

Собянин рассказал об увеличении количества роботических операций в Москве

Unsplash
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Роботизированная хирургия, при которой обеспечивается ювелирная точность и минимальная травматичность, активно развивается в столице. Число таких операций по сравнению с 2023 годом увеличилось почти в два раза — до 2,2 тысячи, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Роботизированная хирургия, при которой обеспечивается ювелирная точность и минимальная травматичность, активно развивается в столице. Число таких операций по сравнению с 2023 годом увеличилось почти в два раза - до 2,2 тысячи, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что передовые малоинвазивные методы задействуются при выполнении почти 80% хирургических вмешательств в Москве.

«В прошлом году мы приобрели семь новых робот-ассистированных систем для ведущих клиник города», - добавил градоначальник.

Чаще всего роботизированные операции врачи проводят пациентам с онкологическими заболеваниями, объяснил он. По словам Собянина, в прежние времена для замены сердечного клапана требовалось серьезное хирургическое вмешательство с последующим долгим восстановлением, однако теперь такие операции делают через небольшие разрезы. В этих случаях восстановление происходит гораздо быстрее.

Ранее мэр Москвы открыл три станции метро на Троицкой линии. Линию запустили в два этапа: осенью заработали четыре станции, а еще три - зимой.

Медицина Сергей Собянин Москва
08 февраля 2025, 23:44
В Московском метрополитене началось обучение 12 собак-проводников
РИА «Новости»
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В Московском метрополитене началось обучение собак-проводников. На данном этапе в программе участвую 12 собак, всего в 2025 году планирую подготовить 40 помощников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его процитировали на официальном сайте столичного градоначальника.

«Сейчас к занятиям приступили первые 12 животных, которые в будущем станут помогать незрячим и слабовидящим пассажирам безопасно совершать поездки», - сообщил чиновник.

На занятиях собак обучат проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать упавшие вещи, а также не реагировать на внешние раздражители. На роль помощников больше всего подходят собаки пород лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточноевропейская овчарка.

Собаке-поводырю в Самаре выдали студенческий билет , так как его хозяева - студенты-третьекурсники. Снежок на парах спит под партой, его обожает весь вуз.

Собаки Животные Максим Ликсутов Москва
31 января 2025, 10:04
Москвичам рассказали, когда в столицу вернется снег
РИА «Новости»
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На следующей неделе в Москву может вернуться снег. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что существенных осадков при этом не ожидается и из-за повышенного давления их можно назвать «снежком».

По прогнозу, температура воздуха в Москве может опуститься ниже нуля в начале месяца, а с 3 февраля - и до -5 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что на следующей неделе в городе ожидается похолодание и снег.

Соответствующий прогноз ранее дал и синоптик Александр Шувалов. По его словам, в первые дни февраля в столице будет зимняя погода. Месяц начнется со снегопада и небольших морозов.

Высота снежного покрова в Москве и некоторых районах Подмосковья достигнет пять-десять сантиметров, а столбики термометра могут опуститься до -7 градусов.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Снегопад Погода в Москве Москва
23 января 2025, 13:02
Кашлял и не мог пить. Московские врачи спасли проглотившего монеты мальчика
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Хирурги Детской больницы имени З. А. Башляевой в Москве спасли ребенка, который проглотил монеты. Об этом сообщил Telegram-канал «Московская медицина».

Мальчик играл с металлическими сувенирами, полученными в одном из магазинов, и случайно проглотил их. После этого он пожаловался на боль в горле, начал кашлять и испытал сложности во время питья. Отец привел сына в больницу.

«Юному пациенту сделали рентген органов грудной и брюшной полости, где выявили монету в пищеводе. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение», - отметили в медицинском учреждении.

Ребенку экстренно провели эндоскопическую операцию и вынули две монеты, которые наслоились друг на друга, из верхней трети пищевода, В больнице уточнили, что попадание инородного тела в пищевод опасно, поскольку может привести к эрозии слизистой, перфорации и кровотечению.

Ранее врачи детского медицинского центра имени Рошаля в Красногорске спасли полуторагодовалого мальчика, который проглотил 130 магнитов и батарейку.

Дети Больницы Врачи
21 января 2025, 13:36
«Не поддаваться на манипуляции обжоры». Ветеринары посадили на диету енота из Зеленограда
Пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы «Мосветобъединение».
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Ветеринарный врач посадила енота Шелдона из Зеленограда на диету из-за проблем с лишним весом. Об этом сообщили в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы «Мосветобъединения».

Попавший в одну из столичных ветклиник в сентябре прошлого года енот Шелдон, которого тогда вместе с братом Леонардо лечили от парвовирусного энтерита, столкнулся с новой проблемой. На этот врач врачи ветеринарной больницы обратили внимание на его лишний вес. Сейчас он весит уже десять килограмм.

«Лишние килограммы сразу привели к последствиям: питомец не может дотянуться до определённых мест своего тела и как следует проводить груминг. Из-за этого у Шелдона появилась небольшая опрелость», - рассказали ветврачи.

Зверьку прописали курс обработок и диету для снижения веса. Специалисты отметили, что еноты склонны к перееданию, поэтому их хозяевам нужно быть внимательными и не позволять им съедать лишние угощения.

«Шелдон даже в клинику пришёл с коробочкой для перекуса. Владельцам необходимо не поддаваться на манипуляции мехового обжоры и кормить строго по назначенному рациону», - заключили в «Мосветобъединении».

Ранее столичные спасатели вытащили из-под ванной в жилом доме беременную собаку. Она забралась туда и не смогла выбраться самостоятельно.

Животные Диеты

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