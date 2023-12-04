Собянин рассказал об обновлении района Текстильщики в Москве

Около 10 производителей медицинских изделий особой экономической зоны «Технополис Москва» представят свои передовые разработки на научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения». Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, товары столичных компаний — импортозамещающие.

«В медкластере особой экономической зоны столицы работают свыше 20 предприятий. Они разрабатывают и выпускают различную высокотехнологичную продукцию, в том числе стационарное оборудование и изделия для оказания первой медпомощи. Сегодня разработки столичных промышленников пользуются большим спросом на рынке», - подчеркнул Овчинский.

Министр правительства Москвы добавил, что столичные производители популярны, их продукция востребована, поэтому они занимаются расширением и развитием. По итогам второго квартала 2023 года они вложили более одного миллиарда рублей в производство и организовали около 140 новых рабочих мест.

Отраслевой форум - одно из самых масштабных комплексных мероприятий в области медицины и охраны здоровья. Он охватывает производство оборудования, науку и практическую медицину. В этом году он продлится с 4 по 8 декабря «На отраслевом мероприятии около 10 компаний в течение нескольких дней представят свою импортозамещающую продукцию», - отметил Овчинский.

УЗИ размером с ноутбук и обувь для протезов Например, производитель аппаратов ультразвуковой диагностики покажет пять моделей, четыре из которых - экспертного класса. Аппараты УЗИ столичного производства русифицированы и оснащены отечественным программным обеспечением. Изделия включены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Одна из новейших разработок - портативный аппарат УЗИ размером с ноутбук. Размер позволяет брать его в машины скорой помощи, мобильные госпитали, привозить в сельские амбулатории, использовать в операционных и реанимационных отделениях стационаров.

Генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев рассказал, что еще резидент особой экономической зоны Москвы, специализирующийся на выпуске ортопедической, лечебно-профилактической обуви, продемонстрирует изделия для диабетической стопы на ригидной подошве, которая была улучшена.

«Мужские и подростковые модели для протеза, ортеза, а также линейку для детей с ДЦП. Ежегодно предприятие выпускает более пяти тысяч пар обуви для диабетиков и свыше двух тысяч пар на протез», - сообщил Дегтев.

ИВЛ для новорожденных и прибор для автомассажа сердца Участие в форуме также примет резидент с аппаратом искусственной вентиляции легких, который подходит даже новорожденному весом от 500 граммов. Устройство предназначено для всех групп пациентов. Еще один прибор - наркозно-дыхательный аппарат для бережной и безопасной анестезии больного во время операции. Обе модели имеют уровень экспертного класса.

Московская компания по производству медизделий для оказания скорой помощи показывает свою новейшую разработку - аппарат для сердечно-легочной реанимации. Особенность устройства в том, что оно автоматически проводит массаж сердца при его остановке, что позволяет медикам в прямом смысле слова освободить руки для других манипуляций при спасении пациента. Представители производства покажут, как пользоваться изделием.

В Москве также есть организация, занимающаяся производством ночных линз для безоперационной корректировки близорукости. За пять лет особенные линзы улучшили зрение более чем 250 тысячам пациентов.