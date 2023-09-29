Собянин рассказал об инновационной системе поддержки предпринимателей в Москве

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По его словам, кластер i.moscow сможет предложить сервисы и все необходимые условия для эффективного развития новых идей и запуска продуктов с нуля. Отдельным проектом в рамках этого кластера стала «Академия Инноваторов» - непрерывная программа развития инноваций, которая поможет усовершенствовать и доработать технологии с помощью опытных наставников.

Также стал доступен бесплатный онлайн-сервис «Фабрика прототипов» для поиска партнеров в области механической обработки и приборостроения, а «Фабрика дизайна 2.0» предоставила платформу для взаимодействия дизайнеров и российских производителей.

«В столице создана система технопарков. Резиденты площадок могут пользоваться их усовершенствованной инфраструктурой: центрами прототипирования, коворкингами и другими объектами», - уточнил Собянин.

Кроме того, программа тестирования инноваций позволит разработчикам испытать свои продукты, получить обратную связь от пользователей, оценить их потенциал и определить необходимые шаги для выхода на рынок.

В Москве также создали самую крупную в мире сеть площадок для пилотирования, в которую вошли 233 организации и учреждения.

Еще одним инструментом внедрения передовых разработок стали городские технологические конкурсы в различных сферах. Они позволили обеспечивать взаимодействие перспективных российских стартапов и бизнеса.

Ранее предпринимателей Подмосковья пригласили на экспортный форум.