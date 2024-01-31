31 января 2024, 10:28

Собянин рассказал о строительстве объектов здравоохранения в Новой Москве

Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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С 2012 года в Новой Москве возвели 26 объектов здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, 14 учреждений построили на средства города, а еще 12 возвели инвесторы согласно современному московскому стандарту. Благодаря этому жители района могут проходить исследования рядом с домом на самом современном оборудовании, максимально быстро получать консультации и лечение у специалистов как широкого, так и узкого профиля.

Самыми крупными проектами в округе стали Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в Щербинке и Сосенском поселении.

«Таким образом, создаем в ТиНАО плотную сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи», - отметил Собянин.

Ранее в Москве заработал модернизированный корпус городской клинической больницы № 52.

Здравоохранение Строительство Сергей Собянин Москва
31 января 2024, 10:38
Москвичам рассказали о погоде в среду
РИА «Новости»
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В среду, 31 января, в Москве будет тепло и облачно. О надвигающемся атмосферном фронте рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду столицы продолжит оказывать влияние приближающийся теплый атмосферный фронт», - отметил он.

По словам синоптика, несмотря на закрытое облаками небо, вероятность осадков в течение дня останется низкой, они пройдут ночью. Кроме того, москвичам следует быть осторожными из-за гололедицы на дорогах.

Температура по области сохранится на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов, в Москве - от минус 1 до плюс 1 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит падать и достигнет отметки в 747 миллиметров ртутного столба, что считается нормой для этого времени года.

Леус добавил, что к четвергу ожидается изменение погодных условий, с приходом осадков в виде мокрого снега и дождя, местами возможен гололед. Температура воздуха в этот день поднимется до отметки в плюс 1-3 градуса.

Прошедший вторник оказался самым теплым днем в Москве с начала года. В столице потеплело до 2 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
30 января 2024, 19:13
Вторник стал самым теплым днем 2024 года в Москве
РИА «Новости»
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Вторник 30 января стал самым теплым днем в Москве в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, в 15:00 метеостанция ВДНХ зафиксировала температуру в 1,8 градуса, а на Балчуге воздух прогрелся до 2,2 градуса.

«Сегодняшний день стал самым теплым в текущем январе», - отметила она.

Уже через несколько дней температура в Москве существенно снизится, ночью будет до -11 градусов. Похолодание нужно ожидать в выходные, 3–4 февраля.

Кроме того, столица попадет в барическую ложбину. Атмосферное давление станет аномально низким уже в первых числах февраля.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова
30 января 2024, 19:04
Более 30 домов художников отремонтировали в Москве
Freepik
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С 2015 года в Москве по программе капитального ремонта отремонтировали 33 дома, в которых жили и работали отечественные художники. О проделанной работе рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Так, коммунальщики обновили дом ½ на набережной Тараса Шевченко. В нем жил народный художник СССР лауреат двух Сталинских премий Николай Жуков. Здание из двух восьмиэтажных крыльев и 14-этажной центральной части украшено эркерами, арочными окнами и рустовкой нижних этажей. Во время ремонта специалисты привели в порядок фасад и подъезды, восстановили портрет дома, убрали отслаивающиеся части штукатурки, заделали трещины, отремонтировали балконы и стены. Кроме того, здесь установили новые входные и тамбурные двери.

Также специалисты привели в порядок дом 7/9 на улице Правды. В нем живет художник Дмитрий Цветков. Фасад и подъезды кирпичного здания 1959-го года постройки восстановили, балконы и откосы, обновили входные группы, заменили водосток и отливы.

Кроме того, рабочие отремонтировали дом 2/5 в Карманицком переулке, в котором располагалась штаб-квартира Ассоциации художников революционной России. Здание г-образной формы в стиле модерн построили в 1917 году. Здесь привели в порядок подъезды и подвальные помещения, а также заменили некоторые инженерные системы. Исторический фасад тщательно очистили, обновили кирпичную кладку, штукатурный слой и архитектурный декор, а цокольную часть здания облицевали плиткой.

Ранее в Москве завершили капитальный ремонт трех столетних домов. Здания располагаются в районе Садового кольца.

Москва
30 января 2024, 17:56
Москву-реку очистили от брошенных судов и плавучих объектов
РИА «Новости»
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В 2023 году городские службы столицы провели большую работу по очистке Москвы-реки. Они убрали из южной части акватории 10 плавучих объектов и восемь брошенных судов. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«В 2023 году мы завершили работы по очистке водоемов в южной части города», - рассказал он.

Город провел работы по очистке реки от затонувших и заброшенных судов, а также нелегально размещенных понтонов и других подобных сооружений. Их владельцам выпишут штрафы. Они смогут получить обратно свое имущество, если компенсируют муниципалитету сумму, потраченную на извлечение из водоема.

Летний сезон речной навигации в Москве официально начнется 24 апреля. В минувшем летнем сезоне теплоходы совершили более 30 тысяч поездок и перевезли свыше 700 тысяч пассажиров.

Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва

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