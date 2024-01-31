Собянин рассказал о строительстве объектов здравоохранения в Новой Москве

По его словам, 14 учреждений построили на средства города, а еще 12 возвели инвесторы согласно современному московскому стандарту. Благодаря этому жители района могут проходить исследования рядом с домом на самом современном оборудовании, максимально быстро получать консультации и лечение у специалистов как широкого, так и узкого профиля.

Самыми крупными проектами в округе стали Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в Щербинке и Сосенском поселении.

«Таким образом, создаем в ТиНАО плотную сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи», - отметил Собянин.

Ранее в Москве заработал модернизированный корпус городской клинической больницы № 52.