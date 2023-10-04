Собянин рассказал о строительстве национального космического центра в Москве

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«На территории завода имени Хруничева в районе Филевского парка возвели все 47 этажей высотной части здания, теперь делаем шпиль. В низкоэтажной части комплекса уже начали отделочные работы», - рассказал он.

Собянин уточнил, что в этом году специалисты завершат строительство одного из крупнейших в мире центров космических исследований и разработок. Этот проеет начали в 2019 году по поручению Президента России Владимира Путина. При этом деятельность завода имени Хруничева сохранят.

Кроме этого, в одной из частей разместят современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, выставочные центры и многое другое.

Также рядом с центром появятся два новых моста, один из которых свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы, а другой построят в створе Новозаводской улицы.

«Таким образом, станция „Мнёвники“ БКЛ окажется в пешей доступности. Автомобилисты смогут быстрее доезжать до Северо-Западной хорды», - заключил мэр.

Ранее Собянин поручил продолжить развитие научно-инновационных кластеров в Москве. Например, в начале этого года открыли флагман инновационного центра МГУ - кластер «Ломоносов». Там проводят коворкинги для молодых ученых и студентов вузов.