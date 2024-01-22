22 января 2024, 11:10

Собянин рассказал о росте числа проектов КРТ в Москве за год

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Число проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве в 2023 году возросло до 228. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Запланировано строительство больше 23 миллионов квадратного метра жилья, из которых не меньше 5,2 миллиона - по программе реновации и для других нужд», - уточнил он.

По словам мэра, площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составила около 2,7 тысячи гектаров. Ее последовательно приводят в порядок, строят жилые кварталы с социальной инфраструктурой, деловые центры и новые производства.

Собянин добавил, что неиспользуемые и заброшенные территории привлекают девелоперов и предпринимателей. Планируется построить свыше 45 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около 675 тысяч новых рабочих мест благодаря реализации проектов КРТ.

Ранее власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще трех территорий на северо-западе столицы.

Строительство Недвижимость Сергей Собянин Москва
22 января 2024, 11:49
Реконструкцию улиц проведут на западе Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Реконструкцию улично-дорожной сети проведут в районе Кунцево в Москве. Также там появится новый проезд, сообщили на официальном портале мэра столицы.

Работы пройдут у станции метро «Молодежная» в границах Оршанской и Ярцевской улиц.

«Предусматривается строительство Проектируемого проезда № 6297, реконструкция Ельнинской улицы, а также внутриквартального проезда у дома 40, корпуса 2 по улице Академика Павлова», - уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, для пешеходов благоустроят тротуары, оборудуют остановку общественного транспорта на Ельнинской улице, а также создадут парковочные карманы на проезжей части.

Кроме того, за время работ поставят новые светофоры, оснащенные автоматизированной системой управления дорожным движением, а также переделают часть инженерных коммуникаций.

Ранее Москва предоставила свыше 60 гектаров для строительства дублера Калужского шоссе в ТиНАО.

Строительство Дороги Москва
22 января 2024, 10:34
Почти 4,5 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в декабре
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В декабре прошлого года обладателями квартир по реновации стали более 4,4 тысячи москвичей из 202 ветхих домов. Для участников программы выделили 111 новостроек, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жилье оформили более 3,3 и свыше 3,4 тысячи человек соответственно», - отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По его словам, большую часть договоров подписали в прошлом месяце в Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном округах столицы. Всего за 2023 год собственниками нового жилья стали примерно 40 тысяч участников реновации.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в январе приступили к переселению по реновации еще 6,6 тысячи человек из 38 домов в семи округах Москвы.

В мегаполисе достроили 304 современных дома с общей площадью квартир 4,3 миллиона квадратных метров. Сейчас возводят 219 новостроек с общей площадью помещений свыше 4,1 миллиона «квадратов». Участникам программы предлагают жилье с улучшенной отделкой по стандартам реновации. Помещения оснастили сантехникой, светильниками и кухонными плитами.

В районе Северное Тушино в Москве возведут два жилых корпуса по программе реновации. В них будет 460 квартир.

Реновация в Москве Москва
22 января 2024, 09:42
Москвичи смогут проще и быстрее получить статус предпенсионера
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На сайте mos.ru усовершенствовали форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. Теперь шаблон заявки содержит меньше пунктов, которые нужно обязательно заполнять, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами социальной защиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса», - уточнила председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук.

Благодаря нововведению на mos.ru пользователям больше не нужно заполнять данные об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения сведений в документе, удостоверяющем личность, с информацией в удостоверениях «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы». Все сведения о заявителе будут проверять представители органов соцзащиты сами. Москвичам нужно будет прикрепить к заявлению скан-копии удостоверения только в том случае, если они в категории «Ветеран военной службы».

Статус полагается женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет со страховым стажем для назначения пенсии по старости, либо званиями «Ветеран труда» и «Ветеран военной службы».

Россияне пенсионного и предпенсионного возраста также получат сразу несколько налоговых льгот. Они могут не платить налог на одну квартиру или дачный участок.

Пенсионеры Госуслуги Москва
22 января 2024, 09:15
Московские реставраторы обновили 22 скульптуры на здании РГБ
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки отреставрировали 22 скульптуры. Специалистам удалось завершить работы досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но все успели сделать за рекордные три месяца», - уточнил он.

По словам главы города, мастера сначала избавились от всего цементного раствора, которым в 1985 году во время ремонта залатывали трещины и сколы в здании.

Самой сложной задачей для реставраторов стало восстановление угловой скульптуры «Девушка с книгой» из-за сильного повреждения лица фигуры. Специалисты расчистили и укрепили объект, а после склеили фрагменты и заделали трещину.

Собянин добавил, что в общей сложности на парапетах библиотеки 14 авторских скульптур и восемь копий.

Еще три знаковых объекта культурного наследия также отреставрируют в этом году в Москве. Начиная с 2011 года в столице отреставрировали 2190 памятников культуры.

Реставрация Сергей Собянин Москва

Новости по теме