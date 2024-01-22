Собянин рассказал о росте числа проектов КРТ в Москве за год

«Запланировано строительство больше 23 миллионов квадратного метра жилья, из которых не меньше 5,2 миллиона - по программе реновации и для других нужд», - уточнил он.

По словам мэра, площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составила около 2,7 тысячи гектаров. Ее последовательно приводят в порядок, строят жилые кварталы с социальной инфраструктурой, деловые центры и новые производства.

Собянин добавил, что неиспользуемые и заброшенные территории привлекают девелоперов и предпринимателей. Планируется построить свыше 45 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около 675 тысяч новых рабочих мест благодаря реализации проектов КРТ.

Ранее власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще трех территорий на северо-западе столицы.