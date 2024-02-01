01 февраля 2024, 10:57

Собянин рассказал о ремонте в московских центрах госуслуг

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В 2023 году в Москве отремонтировали 28 офисов «Мои документы». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Делаем офисы „Мои документы“ еще комфортнее: в прошлом году привели в порядок 28 помещений», - заявил он.

Так, капитальный ремонт прошел в центре госуслуг в районе Москворечье-Сабурово. Теперь здесь появились просторные комнаты для персонала, удобные зоны ожидания для горожан и пространство для детей. Офис оснастили терминалами для самостоятельного обслуживания, аппаратами для копирования документов и фотографий.

В ТРЦ «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице открыли флагманский офис «Мои документы». Посетителям стал доступен широкий спектр услуг, а при оформлении пространства дизайнеры вдохновлялись творчеством известного абстракциониста Василия Кандинского.

Кроме того, 26 офисов «Мои документы» адаптировали для комфортного обслуживания людей с ограниченными возможностями. В них установили удобные санузлы, а также тактильные и контрастные навигационные указатели.

К выборам президента России в подмосковных МФЦ разместили информационные плакаты. Одними из первых помещения оклеили в многофункциональных центрах городского округа Лосино-Петровский.

Сергей Собянин Госуслуги МФЦ Москва
01 февраля 2024, 10:37
Собянин рассказал о городских торгах для московских предпринимателей
Читайте нас в: Google Новости
Власти Москвы реализовали на аукционах примерно 2,6 тысячи бизнес-объектов в 2023 году. Актуальную информацию о торгах можно найти на столичном Инвестпортале, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Участие в аукционе и подписание договора проходит онлайн. Перед этим на портале можно посмотреть фото объекта или совершить 3D-тур по нему.

«Раздел „Имущество от города“ обновляется ежедневно. Сейчас там больше трёх тысяч лотов. Участие в торгах и подписание договора проходят онлайн», - уточнил мэр.

По его словам, большая часть из реализованных объектов - коммерческие помещения и здания. Также среди предпринимателей обрели популярность киоски, точки общепита, постаматы. Благодаря торгам их можно открыть с минимальными вложениями.

Кроме того, бизнесмены могут арендовать землю для строительства зданий под магазины, дома быта, кафе и рестораны или получить разрешение на открытие некапитальных объектов, такие как спортивные центры, плоскостные парковки и автосервисы.

Ранее Собянин рассказал о московских предприятиях , которые выпускают импортозамещающую продукцию. Они смогли привлечь свыше 840 миллионов рублей инвестиций благодаря помощи Корпорации развития Зеленограда.

Аукционы Сергей Собянин Москва
01 февраля 2024, 08:46
Ледяной дождь прошел в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Февраль в Москве начался с гололедицы, ледяного дождя и снегопада. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«На ВДНХ на 06:00 по московскому времени идет снег, на Балчуге - ледяной дождь, в Тушино - гололед», - объявил он.

Синоптик предупредил о гололедице в Подмосковье, а именно в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Остафьеве и Коломне. Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие часы в регион придет оттепель, и наледь растает.

Гололедные явления, по словам специалиста, зафиксировали в отдельных регионах северной половины Русской равнины. Евгений Тишковец призвал вести себя осторожней на дорогах Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Архангельской и Тверской областей, Карелии, Коми, Удмуртии и Пермского края.

Почти на всей территории России температура воздуха в феврале превысит норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он спрогнозировал дефицит осадков в Забайкалье, Магадане, на севере Якутии и Чукотке.

Погода Погода в Москве
31 января 2024, 18:34
Инвестор построит жилой квартал с соцобъектами на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На месте бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы построят жилой комплекс с социальными объектами площадью почти 450 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в рамках реализации этого проекта на территории вблизи Рязанского проспекта и Окской улицы возведут жилой комплекс площадью 241,7 тысячи квадратных метров и логистический центр.

Также на участке появятся офисные здания и физкультурно-оздоровительный комплекс. Для новых жителей района построят образовательный комплекс, включающий школу на 575 мест и детский сад на 300 детей. Свыше 24 тысяч квадратных метров передадут для расселения жителей пятиэтажек в рамках программы реновации.

«Объем инвестиций может составить почти 52 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - более 1,13 миллиарда рублей», - отметил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Инвестора, ответственного за выполнение проекта, определят по итогам открытого аукциона, предварительный этап которого уже стартовал. Он продлится до 12 марта. Проведение торгов запланировали на 21 марта.

Также в Москве возведут новые жилые и общественно-деловые кварталы в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино.

Строительство Андрей Бочкарев Москва
31 января 2024, 12:36
Февраль в Москве будет теплее нормы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Погода в Москве в феврале будет теплее обычного на 3-4 градуса. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью минус 11,1 градуса, днем минус 4,2 градуса)», - уточнил синоптик.

По его словам, количество осадков в последнем месяце зимы превысит норму, равную 44 миллиметрам, на 40%. Из-за этого высота сугробов в Москве к концу февраля может достигать 50-60 сантиметров.

В январе средняя температура была на 2,2 градуса ниже, чем обычно, избыток осадков составил 15%. Поэтому к началу февраля уровень снега уже превысил норму на 25%.

Тем не менее, в первые выходные месяца, 3–4 февраля , в столице похолодает. Погода начнет возвращаться к климатической норме, температура снова снизится до зимних, минусовых значений.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва

Новости по теме