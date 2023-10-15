Собянин рассказал о реализации программы реновации в Зеленограде

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Приблизительно двум тысячам москвичей выдали квартиры по программе реновации в Зеленограде. Под заселение передали шесть новостроек, а еще одна - в процессе стройки. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, суммарно под программу реновации в районе попали 34 старых жилых дома, в которых проживали свыше 7,1 тысячи уроженцев столицы.

Кроме того, в округе особый акцент делают на развитие социальной инфраструктуры. Именно поэтому без внимания не оставляют объекты для активного отдыха и спортивных мероприятий для комфортной жизни москвичей.

На Заречной улице ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для единоборств и четырьмя бассейнами. А на Середниковской улице строят спортивный комплекс с тренажерным залом и двумя бассейнами. Уже сейчас он готов практически наполовину.

Ранее стало известно, что новостройку на 275 квартир в московском районе Коптево сдадут в 2024 году.