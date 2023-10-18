Собянин рассказал о развитии электробусных маршрутов в Москве

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Он уточнил, что электробусы стали курсировать на маршрутах: т74 (МЦД «Курьяново» - «Кузьминки»), 762 (МЦД «Курьяново» - «Братиславская») в ЮВАО и 875 (Троицк - МЦД Крекшино) в ТиНАО. По будням их используют больше 7,5 тысячи пассажиров.

Глава города отметил, что четвертый электробусный маршрут № 555 - шаттл для студентов МФТИ от станции метро «Физтех» в СВАО. Проезд на нем по-прежнему бесплатный, а расписание составили также с учетом графика занятий студентов. Кроме того, сделали дополнительную остановку рядом с общежитием № 13 - «ДХЗ ТОС».

По словам Собянина, в 2024 году доля электробусов в парке «Мосгортранс» составит примерно 30%. Уже подписали контракты жизненного цикла еще на 1200 электробусов улучшенной версии от ПАО «КАМАЗ» и «Группы ГАЗ».

Ранее горожанам сообщили, что в Москве запустят пять новых выделенных полос для общественного транспорта. Это позволит сэкономить время в дороге.