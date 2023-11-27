Собянин рассказал о работе Московской цифровой киноплатформы

«С помощью цифровой киноплатформы можно забронировать локацию для съемок, подобрать оборудование и реквизит, а также подать заявку на грант правительства Москвы», - уточнил он.

Глава города отметил, что киносервис вошел в крупную столичную цифровую экосистему. Для работы с ним нужно авторизоваться на сайте mos.ru.

Он добавил, что цифровую систему запустили в пилотном режиме в конце сентября. За это время ее использовали уже 400 раз.

Самой востребованной заявкой оказалось бронирование мест для съемок в Москве. Речь идет об исторических и современных улицах, усадьбах, особняках, музеях и библиотеках. Платформа предлагает на выбор свыше 520 локаций и объектов.

Кинематографисты из Индии также проведут съемки на площадках в Москве. Делегацию познакомили с возможностями, которые столица предоставляет съемочным группам.