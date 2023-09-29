Собянин рассказал о проектах благоустройства в центре Москвы

29 сентября 2023, 10:11
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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За первые восемь месяцев этого года в центре Москвы обновили множество улиц, скверов и парков. О наиболее интересных проектах рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Благоустройство знаковых объектов и небольших дворовых территорий добавляет историческому центру комфорт, уют и красоту», - отметил он.

Например, на Люсиновской улице установили разноуровневый игровой комплекс с качалками, балансирами и многим другим. Это первая детская площадка, которая появилась у жителей прилегающих домов.

Также на границе улиц Мытная, Хавская и Конного переулка благоустроили квартал. На Мытной улице обустроили сквер по просьбам горожан. Кроме этого, на Цветном бульваре привели в порядок территорию около входа на станцию метро и перед цирком Никулина.

Ранее на юго-востоке Москвы завершили благоустройство территории у прудов-регуляторов. Там создали новые комфортные общественные пространства, где люди любого возраста могут гулять, отдыхать и заниматься спортом.

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Благоустройство Сергей Собянин Москва 2023
Первый дом снесли в районе Зюзино в Москве по программе реновации
23 октября 2023, 17:28
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В Москве по программе реновации в районе Зюзино снесли первую пятиэтажку. Жильцы дома на Черноморском бульваре переехали в соседнюю новостройку, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Это первый дом, который демонтировали по программе реновации в этом районе. Жильцы пятиэтажки переехали в соседнюю новостройку на той же улице - дом № 22, корпус 2», - подчеркнул он.

Загрутдинов добавил, что дом демонтировали по технологии «умного» сноса и принципам безопасности и экологичности. Кроме этого, во время работ особое внимание уделили деревьям. Их закрыли в специальные короба, чтобы не повредить.

Всего с начла действия программы реновации в Москве снесли более 300 старых домов. Например, в районе Митино демонтировали все старые дома первого этапа реновации.

Москва 2023 Реновация в Москве
Более 30 новостроек по реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы
23 октября 2023, 17:23
Фонд реновации
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На юго-западе Москвы ввели в эксплуатацию 36 новостроек общей площадью 415,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, большую часть новостроек уже можно заселять.

«Из них под заселение переданы 34. Еще две - в районах Коньково и Зюзино - готовятся к заселению, новые квартиры в них жители районов начнут получать уже в этом году», - отметил Бочкарев.

Наибольшее количество новых домов построили в районах Зюзино, Коньково, Академическом и Южном Бутово.

По данным главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, 80 домов в этом районе уже расселены или находятся на завершающей стадии расселения.

«Большая часть переехавших, 3,1 тысячи семей, воспользовались бесплатной помощью грузчиков и грузовым автомобилем, которые город предоставляет участникам программы», - отметил Сергей Левкин.

По его словам, в современные квартиры переехали 4,6 тысячи семей, и еще более 750 начали оформлять документы для переезда. Кроме этого, в Юго-Западном округе Москвы строятся еще 16 жилых домов, а 24 находятся на стадии проектирования.

Ранее стало известно о том, что свыше 10 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве за сентябрь.

Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
Бизнесмены из Москвы зарегистрировали объекты интеллектуальной собственности на 4,2 млрд рублей
23 октября 2023, 17:05
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва помогла предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на 4,2 миллиарда рублей. Среди зарегистрированных нематериальных активов: компьютерные программы, конструкторская документация, 3D-модели, логотипы, технологические карты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что компаниями, которые запатентовали свои изобретения, стали «Эко-Градиент», «Проэнерджи» и «Алмазный научно-технологический комплекс».

Первые разработали уникальный способ очистки отходов металлургического производства от технологического масла, вторые - датчик уровня наполненности, а третьи - приборы для идентификации драгоценных камней.

Компани провели транзакции через цифровую платформу i.moscow , уточнил Собянин.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на гранты для экспортеров , который продлится до 7 ноября.

Бизнес Сергей Собянин Москва 2023
Капремонт офисного здания завершили на западе Москвы
23 октября 2023, 15:25
Сайт мэра и правительства Москвы
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На Тарутинской улице в Москве завершили работы по капитальному ремонту офисного здания. Об этом рассказал первый заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Мельников.

В Москве отремонтировали блочное трехэтажное строение с двухэтажными крыльями, построенное в 1966 году. Общая площадь здания составила 2850,5 квадратных метра. После ремонта здесь разместят офисы ГБУ «Горинфор».

«Одним из основных мероприятий по обновлению здания стал ремонт кровли. Чтобы лучше сохранять комфортный температурный режим в здании, ее утеплили сэндвич-панелями», - уточнил Мельников.

После почти 60 лет эксплуатации некоторые конструкции здания стали устаревать, а инженерные системы потребовали полной замены. Внутри здания обновили все сети электроснабжения, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования.

Также специалисты заменили окна и двери и выполнили отделку помещений. Также они благоустроили прилегающую территорию площадью 0,9 гектара.

Также стало известно о том, что капитальный ремонт пешеходного перехода завершили в Некрасовке.

ЖКХ Недвижимость Москва 2023

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