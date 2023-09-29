Собянин рассказал о проектах благоустройства в центре Москвы

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«Благоустройство знаковых объектов и небольших дворовых территорий добавляет историческому центру комфорт, уют и красоту», - отметил он.

Например, на Люсиновской улице установили разноуровневый игровой комплекс с качалками, балансирами и многим другим. Это первая детская площадка, которая появилась у жителей прилегающих домов.

Также на границе улиц Мытная, Хавская и Конного переулка благоустроили квартал. На Мытной улице обустроили сквер по просьбам горожан. Кроме этого, на Цветном бульваре привели в порядок территорию около входа на станцию метро и перед цирком Никулина.

Ранее на юго-востоке Москвы завершили благоустройство территории у прудов-регуляторов. Там создали новые комфортные общественные пространства, где люди любого возраста могут гулять, отдыхать и заниматься спортом.

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