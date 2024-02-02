Собянин рассказал о продлении Сокольнической линии метро в Москве

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. „Потапово“ сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и Новой Москвы», - отметил он.

«Потапово» возводят на территории поселения Сосенского. Она станет не только новой конечной для красной ветки, но и первой наземной отапливаемой станцией в Москве. Ее спроектировали благодаря технологии информационного моделирования BIM. Сейчас на объекте монтируют металлоконструкции и выполняют отделку.

Протяженность перегона от «Потапово» до «Коммунарки» составила 2,4 километра. Кроме того, рядом возводят участок трассы «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Таким образом, новые объекты улучшат транспортное обслуживание жителей Щербинки, поселений Сосенского и Воскресенского.

Также в Москве вышло на финишную прямую возведение станции метро «Генерала Тюленева».