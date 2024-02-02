02 февраля 2024, 10:49

Собянин рассказал о продлении Сокольнической линии метро в Москве

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

До конца 2024 года в Москве планируют открыть новую станцию «Потапово» Сокольнической линии метро. О ходе ее строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. „Потапово“ сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и Новой Москвы», - отметил он.

«Потапово» возводят на территории поселения Сосенского. Она станет не только новой конечной для красной ветки, но и первой наземной отапливаемой станцией в Москве. Ее спроектировали благодаря технологии информационного моделирования BIM. Сейчас на объекте монтируют металлоконструкции и выполняют отделку.

Протяженность перегона от «Потапово» до «Коммунарки» составила 2,4 километра. Кроме того, рядом возводят участок трассы «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Таким образом, новые объекты улучшат транспортное обслуживание жителей Щербинки, поселений Сосенского и Воскресенского.

Также в Москве вышло на финишную прямую возведение станции метро «Генерала Тюленева».

Строительство Метро Сергей Собянин Метро Москвы Москва
02 февраля 2024, 10:32
Москвичам пообещали кратковременный снег и гололедицу в пятницу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В конце рабочей недели москвичей будут ждать небольшие осадки и гололедица, которые возникнут под влиянием холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в ночь на пятницу в городе выпало до двух миллиметров осадков. Днем ожидается переменная облачность с прояснениями, также возможен непродолжительный снегопад. Жителям столицы следует быть внимательными из-за гололедицы на проезжих частях и тротуарах.

Синоптик отметил, что температура днем в Москве будет варьироваться от -1 до 1 градуса и от -3 до 2 градусов по области. К вечеру ожидается небольшое похолодание, столбик термометра может опуститься до -2-4 градусов в городе и до -1-6 - в Подмосковье. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до уровня 736 миллиметров ртутного столба, что все еще будет ниже обычных значений.

Накануне в столице прошел ледяной дождь.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
02 февраля 2024, 09:08
Ефимов: неэффективно используемую территорию в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ
Читайте нас в: Google Новости
Неэффективно используемому участку, расположенному в районе Бирюлево Восточное, предстоит редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Проект этого решения опубликовали на сайте столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Неэффективно используемая территория на Лебедянской улице площадью 4,13 гектара подлежит реорганизации. По проекту решения там планируется возвести 109,24 тысячи квадратных метров недвижимости», - рассказал Ефимов.

По его словам, инвестиции в проект могут составить более 36 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации достигнет 277 миллионов рублей, отметил заместитель мэра Москвы. Редевелопмент территории в Бирюлеве Восточном позволит создать свыше 750 рабочих мест, обратил внимание Ефимов.

Заняться реорганизацией площадки смогут правообладатели участков и объектов недвижимости, городской оператор или инвестор, определенный по результатам торгов.

На территории планируют построить жилье для нужд города общей площадью свыше 95 тысяч квадратных метров, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман. На участке установят оборудование для занятий спортом и физкультурой на свежем воздухе, а на первых этажах жилых домов могут открыться магазины, отделения банков, медицинские организации, кафе и рестораны.

«Также в рамках реализации проекта возведут многофункциональный комплекс c паркингом на 350 машино-мест общей площадью 14 тысяч квадратных метров, что обеспечит будущих новоселов необходимыми парковочными местами», - отметил Гаман.

Программа комплексного развития территорий позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в столице на разных стадиях реализации 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Неэффективно используемому участку, расположенному в районе Бирюлево Восточное, предстоит редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Проект этого решения опубликовали на сайте столичного правительства , сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Недвижимость Москва
01 февраля 2024, 17:36
Инвестор на 85% завершил строительство производства мебели в ВАО Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Новый производственный комплекс по выпуску мебели возводят в Восточном административном округе столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта. Инвестор завершил строительство на 85%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в Косино-Ухтомском районе в рамках МаИП возводят мебельную фабрику, площадь которой превысит девять тысяч квадратных метров. Для этого город передал инвестору в аренду участок площадью свыше двух гектаров.

«Сегодня проект выполнен на 85%. После ввода в эксплуатацию на предприятии смогут трудоустроиться 350 человек», - рассказал Овчинский.

Строительство объекта позволит нарастить объемы производства почти в полтора раза и выпускать до 480 тысяч единиц мебели каждый год, добавил министр Правительства Москвы.

Инвестор более 20 лет производит офисную, гостиничную, домашнюю, детскую и школьную мебель. Мощности предприятия позволяют изготавливать около 330 тысяч изделий ежегодно.

Чтобы компания расширила мебельное производство в Косино-Ухтомском, в 2022 году столица предоставила ей новый земельный участок площадью 0,36 гектара. С инвестором заключили договор на пять лет. В течение этого срока компания должна завершить возведение комплекса, общая площадь которого составит более 7,6 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день в Москве работает 90 компаний, выпускающих мебельную продукцию. Эти предприятия производят мягкую и корпусную мебель, включая детскую, изделия для дома и офиса. Также в столице изготавливают мебель для социально значимых учреждений, например, реанимационные и функциональные кровати, столы и лабораторные тележки.

Столичные производители успешно адаптируются к современным экономическим условиям, активно развиваются и замещают иностранные товары. Это возможно в том числе благодаря мерам поддержки города.

МаИП стал одним из популярных и эффективных инструментов. С его помощью в Москве создают новые промышленные предприятия и рабочие места, а также выпускают необходимую продукцию.

С 2022 года столица предоставляет земельные участки по льготной ставке один рубль в год инвесторам, намеревающимся построить новое или расширить существующее производство. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что этой мерой поддержки воспользовались уже 25 компаний.

Промышленность Москва
01 февраля 2024, 12:27
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение до вечера понедельника, 5 февраля, появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 21:00 1 февраля до 20:00 5 февраля. Гололедица на дорогах», - сообщили синоптики.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области до 19:00 понедельника. Кроме того, в регионе сохраняется потенциально опасная погода, связанная с ледяным дождем , который прошел этой ночью.

В четверг в Москве ожидается теплая и облачная погода. Температура воздуха может достигнуть 3 градусов.

Прогноз погоды Дороги Погода Погода в Москве Москва

Новости по теме