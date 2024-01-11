Собянин рассказал о планах застройки территории бывшего автозавода «ЗИЛ» на 2024 год

«Сегодня это один из крупнейших проектов реорганизации промзон. Здесь создаются жилье, рабочие места и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, автодороги, метро и многое другое», - отметил он.

Глава города уточнил, что в минувшем году удалось реализовать все намеченные планы, связанные с развитием территории бывшего автозавода «ЗИЛ». В частности, достроили 546,5 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе три детских сада для 570 воспитанников. Благоустроили набережные Марка Шагала и Южного речного вокзала, а также открыли после ремонта сам вокзал.

В этом году достроят почти 583 тысячи «квадратов» жилой и нежилой недвижимости. Мэр добавил, что специалисты приступили к реконструкции Центральной спортивной арены «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Там будут проводить соревнования, в том числе международные, и тренировки по футболу и регби. На деньги города начали возводить детско-взрослую поликлинику и пожарное депо. Инвесторы приступили к строительству здания гостиничного типа на 909 номеров и поликлиники.

В Южном округе Москвы в районе Царицыно часть бывшей промзоны «Котляково» также планируют застроить домами и соцобъектами. Там появится новый жилой квартал.