Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в Москве

По его словам, в последние годы Москва реализует одну из самых масштабных программ развития социальной инфраструктуры в своей истории. Уже построили более 150 медицинских учреждений, свыше 200 спортивных объектов, около 70 культурных учреждений, а также свыше 400 детских садов и 180 школ.

Так, предыдущий, 2023 год, оказался рекордным по количеству открытых социальных объектов, число которых достигло 119, причем 72 из них построили на средства частных инвесторов.

«Амбициозные планы мы ставим и на этот год - в Москве будут открыты десятки необходимых для жителей объектов», - подчеркнул мэр.

В частности, предполагается завершить стройку 32 детских садов, включая 13 в Новой Москве и Зеленограде, а также 22 новые школы в разных районах города.

Планируется также запуск нескольких крупных медицинских центров , включая флагманские ГКБ им. Буянова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. В Коммунарке откроется лучевой корпус, завершится строительство новых поликлиник и начнется создание нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского В Москве появится 13 спортивных и 10 культурных объектов, включая крупнейший в Европе теннисный центр в Лужниках и дом культуры на улице Грина в поселении Московское.