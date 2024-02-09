09 февраля 2024, 12:05

Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в Москве

РИА «Новости»
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С 2011 по 2023 годы в рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение» и «Образование» в Москве открыли свыше тысячи новых объектов социального назначения. В 2024 году в планах города ввести в эксплуатацию еще несколько десятков поликлиник, школ и спортивных сооружений. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в последние годы Москва реализует одну из самых масштабных программ развития социальной инфраструктуры в своей истории. Уже построили более 150 медицинских учреждений, свыше 200 спортивных объектов, около 70 культурных учреждений, а также свыше 400 детских садов и 180 школ.

Так, предыдущий, 2023 год, оказался рекордным по количеству открытых социальных объектов, число которых достигло 119, причем 72 из них построили на средства частных инвесторов.

«Амбициозные планы мы ставим и на этот год - в Москве будут открыты десятки необходимых для жителей объектов», - подчеркнул мэр.

В частности, предполагается завершить стройку 32 детских садов, включая 13 в Новой Москве и Зеленограде, а также 22 новые школы в разных районах города.

Планируется также запуск нескольких крупных медицинских центров , включая флагманские ГКБ им. Буянова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. В Коммунарке откроется лучевой корпус, завершится строительство новых поликлиник и начнется создание нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского В Москве появится 13 спортивных и 10 культурных объектов, включая крупнейший в Европе теннисный центр в Лужниках и дом культуры на улице Грина в поселении Московское.

Школы Строительство Детские сады Сергей Собянин Москва
09 февраля 2024, 11:33
Почти 40 новостроек по реновации возвели на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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На юго-западе Москвы построили 39 новых домов по программе реновации. Их площадь составила свыше 460 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Отделка и благоустройство в новостройках выполнены согласно утвержденным стандартам», - добавил он.

В ближайшее время 117 тысяч горожан смогут переехать в новые квартиры. В Юго-Западном округе реновация коснулась 520 зданий. Для расселения жильцов возвели 39 новостроек, 16 домов еще в процессе строительства, а для 35 разрабатывают проекты.

В общей сложности почти 430 домов по реновации начали проектировать и строить в Москве. Кроме того, в 2024 году в столице по программе реновации появится около двух миллионов квадратных метров жилья в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.

Благоустройство Строительство Реновация в Москве Москва
09 февраля 2024, 10:58
Московские проекты отметили наградами на международной выставке инноваций
Freepik
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Проектам Аналитического центра Москвы вручили две золотые и одну бронзовую награды на международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в Бангкоке, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Мы рады, что проекты, которые мы активно применяем в столице для повышения эффективности многих важных процессов, получают признание и международного экспертного сообщества», - отметила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Она уточнила, что золото досталось базе «Единого хранилища данных» (ЕХД) и цифровому механизму формирования закупок в здравоохранении на платформе «Экспертиза». Бронзовой медали удостоили модель прогнозирования платы граждан в информационной аналитической системы ИАС «Тариф».

Проекты, которые презентовали в этом году на выставке, международное сообщество уже признавало лучшими разработками. В частности, базу ЕХД в 2021 году отметили в ООН как одну из новаторских мировых практик, помогающих достичь цели по части развития «Устойчивые города и населенные пункты». ИАС «Тариф» в прошлом году на выставке IPITEX завоевала серебо и специальный приз за создание в системе реестра инфраструктуры регулируемых организаций.

Московская компания также адаптировала интерактивное оборудование для людей с ОВЗ. Предприятие разрабатывает и изготавливает умные устройства для всех сфер жизни.

Технологии Москва
09 февраля 2024, 09:01
Город выставит на торги участок для строительства ТЦ в Новой Москве
Freepik
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Власти планируют через аукцион сдать в аренду земельный участок в Новой Москве. Победитель сможет возвести на нем торговый центр, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Для инвесторов возведение такой недвижимости - отличная возможность для развития бизнеса», - отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он уточнил, что на торги по аренде выставят земельный участок площадью 0,1 гектара. Там предпринимателям предложат построить магазин почти в 318 «квадратов». Земля под аренду находится в поселении Вороновское в деревне Косовке около Калужского шоссе.

Инвестор подпишет договор с городом на аренду участка на два с половиной года. В первый год съемщику нужно будет согласовать строительство, еще через девять месяцев - завершить начальный этап работ, в том числе заложить фундамент, возвести стены и перекрытия подземной части.

Достроив ТЦ, инвестор сможет стать собственником здания и выкупить земельный участок по исключительному праву.

Москва также проведет аукцион на право аренды земельного участка в Головинском районе. Его можно будет использовать для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Аукционы ТиНАО Москва
09 февраля 2024, 08:39
Москвичам пообещали облачную и морозную погоду в пятницу
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Рабочая неделя в Москве завершится морозной и облачной погодой. Столбики термометра опустятся до -11 градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«В Москве сегодня увеличится облачность, преимущественно без осадков», - уточнила она.

Метеоролог добавила, что в столице в дневное время суток ожидается -9…-11 градусов. Ночью похолодает до -22…-24 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -9 до -14 градусов. В ночные часы воздух остынет до -21 градуса.

Ветер подует с запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 741 миллиметра ртутного столба.

Резкое понижение температур произошло из-за затока холодного арктического воздуха , проходящего через северо-запад страны. Ночью и днем будет на 7–10 градусов холоднее обычного для этого времени года.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва

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