Собянин рассказал о планах по реновации в Москве

Собянин назвал дома, которые возводят по программе реновации, современными, качественными и соответствующими последнему стандарту строительства. Он добавил, что примерно 40% из них создали по индивидуальному проекту.

«Ближайшие годы <…> будут пиковыми, в которые мы будем строить в десять раз больше по реновации, чем сегодня. Это потребует гигантского напряжения и бюджета, и строительных мощностей, и организационных. Такие задачи мало кто решал. Мы в год должны будем вводить по три-четыре миллиона квадратных метров. <…> Это очень тяжелая задача, но мы работаем над этим», - сказал Собянин.

Ранее власти Москвы предложили участникам программы реновации квартиры в 239 новостройках.