20 июля 2023, 11:17

Собянин рассказал о планах по реновации в Москве

РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с жителями Восточного административного округа. На ней он рассказал о планах и темпах строительства домов по программе реновации. Видео с конференции опубликовали на личном сайте главы города.

Собянин назвал дома, которые возводят по программе реновации, современными, качественными и соответствующими последнему стандарту строительства. Он добавил, что примерно 40% из них создали по индивидуальному проекту.

«Ближайшие годы <…> будут пиковыми, в которые мы будем строить в десять раз больше по реновации, чем сегодня. Это потребует гигантского напряжения и бюджета, и строительных мощностей, и организационных. Такие задачи мало кто решал. Мы в год должны будем вводить по три-четыре миллиона квадратных метров. <…> Это очень тяжелая задача, но мы работаем над этим», - сказал Собянин.

Ранее власти Москвы предложили участникам программы реновации квартиры в 239 новостройках.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
12 января 2024, 17:28
Праздники закончились. Новогодний поезд утилизируют в Москве
РИА «Новости»
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Новогодний состав «Еж3» столичного метрополитена планируют утилизовать. Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев встал на защиту поезда в Telegram-канале своей команды и призвал жителей подписать петицию.

Парламентарий уточнил, что новогодний состав «Еж3» размещен в депо «Планерное» столичной подземки. После января его хотят утилизировать.

«Понимаю экономическое обоснование списания транспортного средства, однако почему бы чиновникам не пойти навстречу москвичам?», - написал Локтев.

Он добавил, что активисты попросили власти и руководство метро капитально отремонтировать «Еж3», чтобы и дальше использовать состав в праздники. Для сохранения поезда создали петицию.

В прошедшие новогодние каникулы на восемь линий московского метрополитена вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.

Депутаты Метро Москва
12 января 2024, 16:53
Собянин рассказал о планах по реновации в Москве
РИА «Новости»
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В Москве по программе реновации в новые квартиры переехали более 150 тысяч человек. В 2024 году планируется переселить свыше 50 тысяч жителей. Об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«К концу декабря число участников программы, переехавших в новое жилье или находящихся в процессе переезда, выросло в полтора раза», - уточнил он.

В список домов, подлежащих реновации, вошло включает 5175 объектов. Под строительство нового жилья выбрали 602 площадки, а 304 новых дома уже ввели в эксплуатацию. На стадии проектирования и строительства находится 413 зданий.

Собянин добавил, что в Молжаниновском районе и поселениях Сосенское и Мосрентген переселение жителей полностью завершили, а в 12 районах и поселениях оно вышло на финишную прямую.

В планах на 2024 год предусмотрели ввод в эксплуатацию более 1,5 миллиона «квадратов» нового жилья и переселение более 50 тысяч жителей. Через пару лет на пике программы реновации в год планируется переселять около 80 тысяч человек.

По словам мэра, построенное по реновации жилье позволит расселить тысячу старых домов в Москве.

Недвижимость Сергей Собянин Реновация в Москве Москва
12 января 2024, 16:42
Козлы из Южного Бутова в Москве начали объедать птиц
Телеканал «360»
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В московском районе Южное Бутово «бродячие» козлы повадились разворовывать кормушки для птиц. Очевидец поделился с «360» видеороликами с наглыми животными.

На кадрах видно, как трем козлам с легкостью удается, встав на задние копыта, дотянуться до кормушек на деревьях. Они мордами залезают в самодельные конструкции для пернатых и подъедают из них корм.

Козлы вредят не только птицам, но и автолюбителям. В социальных сетях распространили множество видео, на кадрах которых животные запрыгивают на машины и портят их.

По информации СМИ, хозяин козлов - 76-летний пенсионер, который живет рядом в частном доме. В прошлом году очевидцы запечатлели на камеру смартфонов драку этих животных.

Животные Москва
12 января 2024, 15:09
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до конца недели
РИА «Новости»
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В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до конца выходных. Гололедица в регионе сохранится до 14 января, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В прогностической карте указано, что метеопредупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья из-за образовавшейся на дорогах и тротуарах гололедицы.

Водителей и пешеходов призвали быть аккуратнее в непогоду.

На ближайших выходных столицу также накроют морозы. Москвичей ожидает похолодание до -26 градусов. Температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже нормы.

Тем временем после обильного снегопада на улицах продолжают работать коммунальщики. Они чистят тротуары, дороги и крыши от наледи. Особое внимание при уборке уделяют пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва

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