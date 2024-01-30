30 января 2024, 10:57

Собянин рассказал о новых услугах и сервисах на портале mos.ru

РИА «Новости»
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В 2023 году на портале mos.ru появились новые услуги и сервисы. О нововведениях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В прошлом году на нем [портале] зарегистрировались больше 400 тысяч новых пользователей. Услугами и сервисами воспользовались свыше 760 млн раз», - уточнил он.

Мэр сообщил, что в 2023 году на портале улучшили поиск, появилась вкладка «Помощь», а в личном кабинете модернизировали раздел «Безопасность». Кроме того, на сайте запустили суперсервис «Мой питомец», обновили услугу записи в первый класс, пополнили каталог в сервисе «Вывоз ненужных вещей».

По словам Собянина, портал постоянно развивается и помогает москвичам решать повседневные задачи быстро и просто.

Ранее в Москве появился сервис по распродаже продуктов с истекающим сроком годности. Приложение создал студент Московского авиационного института.

Сергей Собянин Технологии Москва
30 января 2024, 10:44
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
РИА «Новости»
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В Москве и области продлили до утра среды, 31 января, действие предупреждения о потенциально опасной погоде из-за гололедицы. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения - до 8:00 31 января», - уточнили синоптики.

Действие предупреждения должно было закончиться сегодня , 30 января, в 22 часа. Однако в столицу пришла оттепель - во вторник температура воздуха составит от ноля до плюс двух градусов. Из-за этого на дорогах сохранился гололедица.

При этом самым теплым днем недели в Москве станет 1 февраля.

Температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

Кроме аномально высоких температур, в начале февраля москвичам предстоит пережить период сниженного атмосферного давления, так называемую барическую ложбину. Она не должна оказать серьезного влияния на здоровье метеочувствительных людей.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
30 января 2024, 10:29
Третья оттепель придет в Москву в конце января
РИА «Новости»
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В последние дни января в Москве настанет третья оттепель за месяц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду повлияет малоактивный фронтальный раздел, в городе будет облачно.

«Местами возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица», - рассказал Леус.

Во вторник, 30 января, температура воздуха составит от ноля до плюс двух градусов. Ветер ожидается западный или северо-западный, со скоростью три-восемь метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит незначительно расти и окажется выше нормы - до 757 миллиметров ртутного столба.

В среду столбик термометра покажет ноль градусов, существенных осадков не предвидится.

Однако к выходным в столице похолодает. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал снижение температуры до минус 11 градусов.

Прогноз погоды Погода Москва
29 января 2024, 18:31
Почти три тысячи фонарей установили у школ и детсадов в Москве за год
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Свыше 2,7 тысячи фонарей установили возле школ, детских садов и других образовательных учреждений в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает один миллион», - уточнил он.

По его словам, обеспечение надежного и качественного освещения территорий образовательных учреждений находится на особом контроле. Больше всего фонарей установили на юго-западе, юге и западе Москвы. Так, около детских садов появились торшеры высотой по 4,5 метра, а на школьных и спортивных площадках - восьмиметровые складывающиеся опоры.

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что в новых опорах используют энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Со временем все фонари Москве оборудуют умными датчиками, которые позволят управлять городским освещением дистанционно, регулировать яркость и проверять напряжение.

Также в 2023 году в Москве установили свыше 15 тысяч фонарей во дворах.

Школы Детские сады Москва
29 января 2024, 16:54
Собянин рассказал о строительстве станции метро «Генерала Тюленева»
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро. О степени ее готовности сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Здесь, на „Генерала Тюленева“, высокая готовность станции, идут уже отделочные работы. Станция, надеюсь, будет очень востребована, в пешей доступности здесь проживают около 60 тысяч жителей», - отметил мэр.

По его словам, новая станция улучшит транспортное обслуживание для 133 тысяч жителей района Теплый Стан. Саму Троицкую линию метро должны запустить в конце 2024 года.

Сейчас станция «Генерала Тюленева» готова на 68%. Работы завершат в четвертом квартале 2024 года. Ее ввод в эксплуатацию снизит нагрузку на станции метро «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии до 14% и «Тропарево» Сокольнической линии до 24%. Предполагается, что по будням станция будет обслуживать до 21 тысячи пассажиров.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве начали проектировать Бирюлевскую линию метро. Она улучшит транспортную ситуацию для жителей семи столичных районов.

Строительство Метро Сергей Собянин Москва

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