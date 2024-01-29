Собянин рассказал о новых производствах в ОЭЗ «Технополис Москва»

«Последние несколько лет экономика Москвы функционирует в условиях, близких к экстремальным. Но, несмотря на это, город динамично развивается, запускаются новые высокотехнологичные предприятия и создаются новые рабочие места», - отметил он.

По словам мэра, общее число производств превысило 200, которые обеспечили город более чем 16 тысячами рабочих мест. Больше всего новых объектов появилось в индустриальном парке «Руднево». Здесь выпускают различную высокотехнологичную продукцию: от беспилотников и банкоматов до лазеров и лекарств.

Собянин добавил, что главной целью предприятий стало импортозамещение и создание продукции, не имеющей отечественных аналогов. Например, компания «Нюкон Энерджи» наладила выпуск конденсаторов, а «ВИП Камилла» начала делать абсорбирующего белья медицинского назначения.

Ранее мэр сообщил, что к нацпроекту « Производительность труда » присоединились уже свыше 260 московских предприятий.