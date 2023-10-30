Собянин рассказал о московских разработках для метро и железных дорог
Московские производители оборудования для рельсового транспорта оказывают огромное влияние на развитие транспортной инфраструктуры в России. Об этом в Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Развитие и обновление метро и железных дорог страны было бы невозможно без московских производителей», - подчеркнул он.
Например, в столице занимаются выпуском вагонов класса «люкс», которые входят в составы поездов Москва - Симферополь. Также город поставляет осветительные приборы и кабели для метро.
Кроме этого, с 1921 года Московский тормозной завод разрабатывает и производит оборудование для всех типов вагонов рельсового транспорта.
А еще одно предприятие за три года установило свою систему автоматизированного управления движением поездов на 30 станциях Байкало-Амурской магистрали.
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