Собянин рассказал о московских разработках для метро и железных дорог

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«Развитие и обновление метро и железных дорог страны было бы невозможно без московских производителей», - подчеркнул он.

Например, в столице занимаются выпуском вагонов класса «люкс», которые входят в составы поездов Москва - Симферополь. Также город поставляет осветительные приборы и кабели для метро.

Кроме этого, с 1921 года Московский тормозной завод разрабатывает и производит оборудование для всех типов вагонов рельсового транспорта.

А еще одно предприятие за три года установило свою систему автоматизированного управления движением поездов на 30 станциях Байкало-Амурской магистрали.

Ранее на экспериментальном кольце в Щербинке стартовали испытания первой «Иволги 4.0».