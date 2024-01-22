Собянин рассказал о модернизации ТЭЦ-23 на востоке Москвы

«Метрогородок в ближайшие годы ждут большие перемены», - заверил он.

Глава города уточнил, что сейчас более 850 семей начали заселяться в жилой комплекс, построенный по реновации на Открытом шоссе. В общей сложности обладателями нового жилья в Метрогородке станут 16,3 тысячи человек, что больше 40% жителей района.

По словам мэра, на ТЭЦ-23 проводят масштабную модернизацию производственных мощностей и меняют оборудование. Благодаря установленным новым турбинам примерно в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу. Станцию «Мосэнерго» одну из первых оснастили автоматической системой непрерывного контроля и учета выбросов.

Он пояснил, что вместе с тем по программе «Мой район» провели благоустройство улицы Николая Химушина и обновили Центр содействия семейному воспитанию «Маяк». Сейчас рабочие ремонтируют третий филиал консультативно-диагностического центра № 2. В перспективе здесь планируют возвести школы и другие соцобъекты.

Мэр добавил, что реорганизация ближайших промзон в Метрогородке обеспечит местных жителей новыми рабочими местами.

Около 100 километров дорог также построят в Москве за год. В наступившем году завершат возведение участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД.