22 января 2024, 15:43

Собянин рассказал о модернизации ТЭЦ-23 на востоке Москвы

РИА «Новости»
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Восемь новых турбин установили во время реконструкции ТЭЦ-23 в Метрогородке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале после посещения объекта на Монтажной улице.

«Метрогородок в ближайшие годы ждут большие перемены», - заверил он.

Глава города уточнил, что сейчас более 850 семей начали заселяться в жилой комплекс, построенный по реновации на Открытом шоссе. В общей сложности обладателями нового жилья в Метрогородке станут 16,3 тысячи человек, что больше 40% жителей района.

По словам мэра, на ТЭЦ-23 проводят масштабную модернизацию производственных мощностей и меняют оборудование. Благодаря установленным новым турбинам примерно в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу. Станцию «Мосэнерго» одну из первых оснастили автоматической системой непрерывного контроля и учета выбросов.

Он пояснил, что вместе с тем по программе «Мой район» провели благоустройство улицы Николая Химушина и обновили Центр содействия семейному воспитанию «Маяк». Сейчас рабочие ремонтируют третий филиал консультативно-диагностического центра № 2. В перспективе здесь планируют возвести школы и другие соцобъекты.

Мэр добавил, что реорганизация ближайших промзон в Метрогородке обеспечит местных жителей новыми рабочими местами.

Около 100 километров дорог также построят в Москве за год. В наступившем году завершат возведение участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД.

Строительство Сергей Собянин Реновация в Москве Москва
22 января 2024, 15:00
Около 100 километров дорог построят в Москве за год
РИА «Новости»
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В Москве в 2024 году планируют построить и открыть для движения примерно 100 километров дорог. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в Москве в наступившем году завершат возведение участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД. Таким образом, дорогу соединят с трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Также в этом году рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.

«Кроме того, мы намерены возвести 30 мостов, эстакад и тоннелей, а также построить 16 внеуличных пешеходных переходов», - добавил заммэра.

Он подчеркнул, что с 2011 года протяженность столичной дорожной сети выросла примерно на 24%. Строители возвели 1360 километров дорог и 429 искусственных сооружений.

Ранее стало известно, что в Москве проведут реконструкцию нескольких улиц у станции метро «Молодежная».

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва
22 января 2024, 14:43
Здание РАН в Москве начали капитально ремонтировать
Freepik
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В Москве в здании Российской академии наук (РАН) начался капитальный ремонт. Закончить все работы планируют в следующем году, сообщил информационный центр столичного правительства.

Специалисты обновят лицевую часть здания и крышу. Внутри здания отремонтируют помещения зоны Б, общая площадь которых превысила 14 тысяч квадратных метров. Речь идет о блоке руководства и кабинетах инженерных служб.

Работы охватят и стилобатную часть здания, в том числе дождевую канализацию, наружное освещение и гранитное покрытие. Строители сейчас занимаются подготовкой объекта, а также демонтажными работами.

Здания РАН возвели в 70-90 годах в стиле модернизма. С тех времен там не было капитального ремонта.

В здании размещен президиум Российской академии наук. Там есть помещения административного и научно-организационного назначения, столовая, конференц-зал, выставочные галереи, двухъярусный паркинг, а также убежище гражданской обороны.

В Москве также капитально отремонтировали больше 30 зданий , входящих в состав рабочих поселков. Воссоздали кирпичную кладку, привели в порядок фасады и обновили балконы.

Ремонтные работы Москва
22 января 2024, 12:47
Зона платной парковки расширилась в Москве
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В Москве расширили зону действия резидентных парковочных разрешений. Так, с 22 января на 50 участках улиц стоянка станет платной для всех, кроме местных жителей. Изменения затронут территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Кроме того, через месяц еще 31 участок включат в зону действия парковочных разрешений, в том числе около отдельных жилых зданий. Ознакомиться с их адресами можно на едином транспортном сайте.

Благодаря платным парковкам у местных жителей появится преимущество при выборе места рядом с домом, так как машино-места освобождаются быстрее.

Для бесплатного паркинга нужно оформить резидентное разрешение на mos.ru. На получение услуги уйдет не больше шести рабочих дней.

Ранее в Москве начали строить крупный паркинг в составе вокзала «Рассказовка».

Машины Москва
22 января 2024, 11:53
«Будет хорошее потепление». Москвичам пообещали полумартовскую погоду
Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress
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В Москву придет оттепель с небольшими осадками. Температура будет выше климатической нормы практически всю неделю, сообщил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Будет хорошее потепление, уже завтра мы его почувствуем, потому-что с небольшим снегом и порывистым ветром температура повысится до -1…-4 градусов. Это будет не последние повышение на этой неделе», - уточнил он.

По словам синоптика, такой оттепели не было с начала года. Температура в среду и четверг будет выше нуля градусов. Ночью и днем столбики термометра покажут отметки 0… 1 градус. Из-за циклона, который придет в столицу с запада, в четверг и пятницу ожидается снег и мокрый снег.

«Количество осадков может достичь пяти-семи сантиметров за эти два дня. Не слишком много, но снова будет свежий снег», - отметил Шувалов.

Он добавил, что в пятницу произойдет смена барических образований, начнет расти давление и температура упадет до -5 градусов. В субботу и воскресенье похолодает до -4…-9 градусов. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

«Нас ждет четыре-пять дней относительно теплой практически полумартовской погоды», - заключил метеоролог.

В понедельник, 22 января, москвичам пообещали до -8 градусов. В регионе будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков.

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