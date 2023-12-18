18 декабря 2023, 10:45

Собянин рассказал о модернизации дорожной инфраструктуры в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве продолжат проводить работы развитию улично-дорожной сети. В ближайшее время отремонтируют и построят более 20 километров дорог в разных районах города. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в поселении Десеновское отремонтируют и построят примерно 10 километров дорожного покрытия для обеспечения более удобного доступа к деревням Власьево и Пыхчево. Кроме того, в планах города - возвести мост на Власьевской улице и модернизировать Новотроицкое шоссе.

В районе аэропорта Внуково и деревни Изварино обновят около семи километров дорог, включая улицы Привольная, Солнечная, Межевая и три проектируемых проезда, а также построят мост через Алешин ручей в створе Солнечной улицы.

В Филевском парке и Дорогомиловском районах запланировали ремонт примерно 3,6 километров дорожного покрытия, включая работу на путепроводе длиной 215 метров, идущем от Шелепихинского моста в направлении Кутузовского проспекта, под Белорусским железнодорожным мостом и в районе набережной Тараса Шевченко.

В Подмосковье также началось обновление дорожной сети.

Там еще в пяти округах завершился ямочный ремонт.

Дороги Сергей Собянин Москва 2023
18 декабря 2023, 11:38
Аномальная оттепель продержится в Москве до конца недели
РИА «Новости»
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Москву ждет значительное и затяжное потепление. Оно началось уже в воскресенье, когда в полдень температура поднялась выше нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд изданию «Комсомольская правда».

По словам синоптика, над Норвежским морем образовался глубокий циклон, что стало причиной прихода тепла в России.

Температуры около нуля будут держаться и днем, и ночью на протяжении следующей недели. В понедельник ожидается от 0 до 2 градусов, погода будет облачной, с небольшими осадками - снегом, дождем, мокрым снегом.

Во вторник температура ночью будет 1… 2 градуса, а днем поднимется до 3… 5. Погода при этом останется промозглой, с порывистым ветром и осадками в виде мокрого снега и дождя.

Средние значения температур в среду составят плюс 1-3 градуса ночью и 4 днем, будет облачно с осадками.

В четверг утром столбик термометра опять поднимется до 4, а днем достигнет 5 градусов.

Пик потепления наступит в пятницу - будет 6 градусов. И даже на выходных зима не вернется - в суббота столбик термометра покажет 5 градусов.

Вильфанд отметил, что, несмотря на то, что такие теплые температуры для этого времени года являются аномальными и окажутся выше среднестатистических на 7-9 градусов, новых температурных рекордов, вероятно, не будет.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве
17 декабря 2023, 16:41
Исследовать эффективность онкопрепаратов в Москве начнут постоянно
Freepik
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Москва будет регулярно проводить исследования новых онкопрепаратов. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Программа вошла в список ключевых проектов для повышения качества медпомощи, которые мы решили реализовать на постоянной основе с 2024 года», - написал он.

Сейчас эксперты изучают 10 препаратов по четырем направлениям. Эффективные и безопасные лекарства будут применять в столичных больницах. Комплексную поддержку клинических исследований препаратов в Москве также хотят сделать постоянной.

Предоставлять качественные медицинские услуги жителям - важнейшее направление для властей. В 2024–2026 годах в Москве проведут обширное совершенствование инфраструктуры в сфере здравоохранения.

Исследования Здравоохранение Больницы Лекарства Сергей Собянин
16 декабря 2023, 10:18
Циклон отступил. В Москве 16 декабря будет небольшой снегопад
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Москва оказалась в тылу циклона, в столице ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня метеорологические условия в столице будет формировать тыловая часть ушедшего на северо-восток циклонического вихря», - написал он.

Столбики термометров в Москве покажут -5…-7 градусов, ветер подует западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление окажется выше нормы - 752 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье заметно потеплеет, температура воздуха составит 0… 2 градуса. Но пройдет мокрый снег, а дороги покроет гололедица.

Оттепель продержится в Москве почти всю следующую неделю. Выпавший снег полностью не растает, но значительно осядет. Пока еще столбики термометров показывают на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

Дороги Погода Снегопад Погода в Москве
15 декабря 2023, 10:47
Высота сугробов в Москве обновила исторический рекорд
РИА «Новости»
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Москва за сутки обновила рекорд по высоте снежного покрова. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 сантиметра, пал», - рассказал он.

По данным синоптика, на ВДНХ зафиксировали высоту снега в 38 сантиметров, а метеостанция МГУ показала еще более впечатляющие показатели - 49 сантиметров.

Тишковец добавил, что норма высоты снежного покрова для сегодняшнего дня составляет 15 сантиметров. Кроме того, в течение дня ожидается еще до трех миллиметров осадков.

Накануне москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды - гололеда и снегопада. Передвигаться по городу посоветовали на метро, МЦК и МЦД.

Однако в ближайшее время из столицы уйдет южный циклон «Ваня» и придет оттепель. Улучшение погоды можно ожидать на выходных.

Погода Снегопад Москва 2023 Погода в Москве

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