Собянин рассказал о модернизации дорожной инфраструктуры в Москве

Так, в поселении Десеновское отремонтируют и построят примерно 10 километров дорожного покрытия для обеспечения более удобного доступа к деревням Власьево и Пыхчево. Кроме того, в планах города - возвести мост на Власьевской улице и модернизировать Новотроицкое шоссе.

В районе аэропорта Внуково и деревни Изварино обновят около семи километров дорог, включая улицы Привольная, Солнечная, Межевая и три проектируемых проезда, а также построят мост через Алешин ручей в створе Солнечной улицы.

В Филевском парке и Дорогомиловском районах запланировали ремонт примерно 3,6 километров дорожного покрытия, включая работу на путепроводе длиной 215 метров, идущем от Шелепихинского моста в направлении Кутузовского проспекта, под Белорусским железнодорожным мостом и в районе набережной Тараса Шевченко.

В Подмосковье также началось обновление дорожной сети.

Там еще в пяти округах завершился ямочный ремонт.