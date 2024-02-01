Собянин рассказал о городских торгах для московских предпринимателей

Участие в аукционе и подписание договора проходит онлайн. Перед этим на портале можно посмотреть фото объекта или совершить 3D-тур по нему.

«Раздел „Имущество от города“ обновляется ежедневно. Сейчас там больше трёх тысяч лотов. Участие в торгах и подписание договора проходят онлайн», - уточнил мэр.

По его словам, большая часть из реализованных объектов - коммерческие помещения и здания. Также среди предпринимателей обрели популярность киоски, точки общепита, постаматы. Благодаря торгам их можно открыть с минимальными вложениями.

Кроме того, бизнесмены могут арендовать землю для строительства зданий под магазины, дома быта, кафе и рестораны или получить разрешение на открытие некапитальных объектов, такие как спортивные центры, плоскостные парковки и автосервисы.

Ранее Собянин рассказал о московских предприятиях , которые выпускают импортозамещающую продукцию. Они смогли привлечь свыше 840 миллионов рублей инвестиций благодаря помощи Корпорации развития Зеленограда.