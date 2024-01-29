Собянин рассказал о финансовой поддержке московских бизнесменов

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«Почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow», - рассказал он.

По словам мэра, гранты пошли на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм. Например, московскому предприятию выделили 30 миллионов рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. Другая компания получила 1,5 миллиона рублей за разработку системы для автоматизированного пожаротушения.

Собянин добавил, что за пять лет более 7,3 тысячи производств получили финансовую поддержку через Московский инновационный кластер.

Ранее мэр рассказал о новых предприятиях в особой экономической зоне « Технополис Москва ». В 2023 году там открыли 35 новых производств.