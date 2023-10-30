Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза» в Москве

По его словам, в этом году привели в порядок участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Также закончили первый этап благоустройства зоны в пойме реки Чермянка у Сельскохозяйственной улицы и участок «Ростокинский акведук».

В парке появились новые маршруты, в том числе для велосипедистов вдоль Сухонской улицы и беговые со стороны Олонецкого проезда. Глава города отметил, что после полного благоустройства, которое полностью завершат через несколько лет, в парке «Яуза» можно будет запустить марафон в 42 километра, а длина велодорожек составит 20 километров. Кроме того, в парке установили новые велопарковки, инфостенды, перголы, скамейки, урны и фонари.

В детском кластере в 2700 «квадратов» построили четыре площадки. Там же оборудовали карусели, качели, качалки-балансиры и лазалки, канатную дорогу и большую песочницу. Для поклонников активного отдыха возвели 20 спортплощадок. В частности, появились зоны для воркаута, волейбола, баскетбола, настольного и большого тенниса и тренажеры.

Ранее Собянин рассказал об итогах благоустройства в Новой Москве. Во Внуковском поселении, недалеко от микрорайона «Солнцево Парк», привели в порядок парк «Боровский».