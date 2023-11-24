Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы

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Так, в районе Фили-Давыдково обновили детскую игровую площадку: заменили покрытие и установили современное игровое оборудование. На спортивной площадке появились новые тренажеры.

В пойме реки Сетуни улучшили пешеходные тропинки, проходящие через четыре района.

В Крылатском улучшили «Парк Звезд»: вдоль проспекта Маршала Жукова обустроили комфортабельный пешеходный путь на берегу Москвы-реки и уложили деревянные настилы для прогулок.

В Можайском районе создали экотропу из гранитной крошки, а в Раменском - реконструировали пять детских площадок, сделав их более безопасными и функциональными.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о планах по обновлению Щелкова в 2024 году.